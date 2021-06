Wiederholen Sie: Baden, Essen, Schlafen

Wer nach einer langen Reise in der »Villa San Michele« ankommt, ist erst mal überwältigt von all den Terrassen, Blumen und Aussichten. Über mehrere Etagen schlängelt sich das Hotel an der Amalfiküste bis hinab ans Meer – wo man dann von einem Sonnendeck aus ins sehr salzige Wasser gleiten kann.

Und etwas anderes sollte man eigentlich auch gar nicht machen an dem wohl beliebtesten Küstenabschnitt Italiens. Denn während die Städte und Boote voll mit Touristen sind, kann man in der »Villa San Michele« den ganzen Tag in Ruhe liegen und lesen. Mittags isst man dann lauwarmen Oktopus in Zitronensauce, trinkt ein Glas Weißwein und schläft danach auf dem eigenen Balkon ein (auf dem in unserem Fall sogar ein schattenspendender Baum stand). Nach ein paar Tagen in der »Villa San Michele« hat man einen guten Rhythmus aus Baden, Essen und Schlafen gefunden, dessen Höhepunkt jeden Abend das Drei-Gänge-Menü bildet, mit hausgemachten Ravioli mit Ricotta und Walnüssen oder geräuchertem Büffelmozzarella in Zitronenblättern mit Blattspinat und Parmesan. Danach gibt’s selbst gemachtes Eis (Zitrone, natürlich!), italienische Torten oder frisches Obst.

Später erzählt der Kellner noch von einem kanadischen Paar, das jedes Jahr zwei ganze Monate im Hotel verbringt, schreibend und malend – und man ist ein bisschen neidisch auf die beiden, wenn man wieder fort muss in die Zivilisation, auf die vielbefahrene Küstenstraße, die nach Hause führt.

Villa San Michele

Via Carusiello 2

84010 Ravello, Italien

Tel. 0039/089/87 22 37

DZ ab 166 Euro.