Ruhe vor allem – und doch mittendrin

Mein einjähriger Sohn steht auf wackeligen Beinen vor einem Gatter, auf der anderen Seite bewegt ein Kalb seine rosa Nase langsam in Richtung der Fingerchen. Kalb und Kind beschnuppern sich auf Augenhöhe, und das Kind strahlt und gluckst vor Freude, als das Tier mit nasser Zunge anfängt, seine Hand abzuschlecken. Wenn ich an diese kleine Szene denke, macht mein Herz einen Hüpfer. Ich habe mir deshalb vor­genommen, dass ich möglichst häufig daran denken möchte: an das Kind, das zum ersten Mal in seinem Leben ein Kälbchen streichelt. Und an den Ort, an dem die beiden sich begegnet sind: den »Ferienhof Höfler« in Untergriesbach im Bayerischen Wald.

Es ist ein besonderer Ort, und das nicht nur wegen der Tiere, der frischen Bio-Milch und der Bio-Eier, der guten Luft und der gastfreundlichen Familie Höfler, die uns auf ihrem 400 Jahre ­alten Bauernhof bewirtete. Auch die Lage der renovierten Holzhütte, in der wir schliefen, ist außergewöhnlich: Schauten wir nach Osten, sahen wir Österreich, schauten wir nach Norden, erahnten wir den tschechischen Böhmerwald. ­Obwohl man auf diesem Hof absolute Ruhe vor allem hat, fühlt man sich trotzdem mittendrin und irgendwie aufgehoben. Im Winter halten eine Infrarotkabine und ein Kachelofen warm, im Sommer kann man zum ­größten Badesee im Bayerischen Wald ­laufen und auf der Terrasse Veltliner vom Winzer aus dem Land gegenüber trinken.

Ferienhof Höfler

Glotzing 2

94107 Untergriesbach

Tel. 08592/86 07

Ferienwohnung ab 89 Euro/Nacht