Schlafen, bis das Pferd wiehert

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. ­Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Am Frühstückstisch machen wir Kassensturz. Wer ist wie auf­gewacht? Wir hatten uns am Abend vorgenommen, so lange liegen zu bleiben, bis wir so von selber wach werden und das Bedürfnis haben aufzustehen. So wie das im Urlaub halt sein soll.

Und im Grunde könnte das für alle außer uns dreien egal sein, aber lustigerweise sagte es viel über den »Springerhof« und seine Unterkünfte aus, wie wir in den Tag kamen. Ein Kind war aufgewacht vom Wiehern der Pferde, die hier bloß zwei Meter vor dem Schlafzimmerfenster grasen. Das Kind erzählte völlig verdattert davon, wie es erst noch gedacht hatte, das Pferd galoppiere und wiehere durch seinen Traum – so wie es ja sonst immer ist. Aber nach ein paar Mal habe es bemerkt, dass das Geräusch tatsächlich von außen kam, wie sonst der nervige Wecker. Das andere Kind war vor lauter Vorfreude auf den Tag aufgewacht, auf das Kälbchenfüttern, das Traktorfahren, das Reiten, das Sträußepflücken, den Ausflug zum nahe gelegenen See und die Pommes dort.

Ich bin nicht von selbst aufgewacht, weil ich am Abend, als es endlich ruhig war, auf der Terrasse noch lange Wein getrunken und zugeguckt hatte, wie die Vögel im Gebälk des alten Bauernhauses flogen. Geweckt wurde ich dann von zwei Kindern, die schon ganz allein im Stall frische Eier geholt und den Frühstückskorb der Bäuerin Christa Rinser reingetragen hatten. Das mag auf Bauernhöfen natürlich vollkommen normal sein, für Gäste ist es wundervoll.

Springerhof

Kobel 2

83135 Schechen

Tel. 08039/92 03

Apartment für zwei Erwachsene und zwei Kinder ab 108 Euro/Nacht