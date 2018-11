Die Frau an seiner Seite

Wer küsst hier ein Pferd? Lisa Müller (139.000 Follower), Frau von Bayern-Stürmer Thomas Müller

Sollte man sie kennen? Spätestens seit gestern Abend. Da hat sie den Trainer ihres Mannes in einer Instagram-Story als unfähig bezeichnet (»Mehr als 70 Minuten, bis der mal nen Geistesblitz hat«). Lisa Müller erinnerte dabei an die gefürchteten Spielerfrauen der Neunzigerjahre wie Bianca Illgner oder Angela Hässler, die ihren Männern furchtlos zur Seite sprangen gegen jede Kritik (und zu niedrig dotierte Verträge).

Erfüllt sie das Klischee der Spielerfrau? Nein. Hat eine eigene Karriere als Dressurreiterin und posiert nur für Selfies, wenn ein Pferd in der Nähe ist.

Wer war hier auf dem Oktoberfest? Cathy Hummels (380.000 Follower), Frau von Weltmeister Mats Hummels

Sollte man sie kennen? Findet oft genug in der Klatschpresse statt, um einem im Arztwartezimmer schon mal begegnet zu sein. Sie nicht zu kennen, wäre aber keine Bildungslücke.

Erfüllt sie das Klischee der Spielerfrau? Ja, sie hat sogar den Typ »Influencer-Spielerfrau« miterfunden: Gefühlt jeder dritte Post ist Werbung. Macht mehr Selfies als ihr Mann Grätschen und hat auch schon mal was mit Mode designt (Trachten).



Wer sieht da aus wie ein Werbespot? Izabel Goulart (4,4 Millionen Follower), liiert mit Nationalersatztorwart Kevin Trapp

Sollte man sie kennen? Sie ist ein so bekanntes Topmodel, dass man fragen darf: »Sollte man ihren Verlobten kennen?«

Erfüllt sie das Klischee der Spielerfrau? Ja, weil sie als Beruf »Model« angibt. Und nein, weil sie tatsächlich auf wichtigen Laufstegen unterwegs ist.



Wer trägt da so gerne Versace? Ann-Kathrin Götze (1 Million Follower), Frau von Finaltorschütze Mario

Sollte man sie kennen? Sie würde sagen: Ja.

Erfüllt sie das Klischee der Spielerfrau? War schon Dessous-Model und bei dem Model-Wettbewerb »Germany's Next Topmodel« unter den letzten 50. Schafft es im Model-Wettbewerb »Deutsche Spielerfrau« locker unter die Top 5.



Wer küsst da Mesut Özil? Amine Gülşe (1,7 Millionen Follower)

Sollte man sie kennen? Ist eher in der Türkei bekannt, wo sie in einer TV-Serie mitspielte. Ihre Familie soll Präsident Erdogan unterstützen, was wiederrum Einfluss auf Özils Foto mit Erdogan vor der Weltmeisterschaft gehabt haben könnte. Von Mesut Özils Instagramposts weiß man, dass sie ihm nach dem WM-Aus viel Halt gegeben hat.

Erfüllt sie das Klischee der Spielerfrau? Die Berufsangabe »Model und Schauspielerin« teilt sie mit einigen Spielerfrauen, als Ex-Miss-Türkei und Seriendarstellerin hat sie dafür aber auch Arbeitsnachweise.



Wer trinkt hier Dosenbier? Jenny Schmelzer (50.000 Follower), die Freundin von Dortmund-Urgestein Marcel Schmelzer

Sollte man sie kennen? Mit dem »Dosenbier im Zug zum Spiel«-Foto samt Hashtag #Frühstücksbier hat sie sich in die Herzen aller Dortmunder Auswärtsfahrer gepostet.

Erfüllt sie das Klischee der Spielerfrau? Hat ein Foto gepostet, auf dem sie einem AfD-Wahlplakat den Mittelfinger zeigt. Somit eher untypisch politisch für eine Spielerfrau. Könnte etwas weniger Weichzeichner-Filter auf ihre Fotos legen, um das sympathische Dosenbier-Image zu stärken.







Wer tritt hier zu? Anna Lewandowski (2 Millionen Follower), Ehefrau des Stürmers Robert Lewandowski

Sollte man sie kennen? Sie war schon Karate-Weltmeisterin.

Erfüllt sie das Klischee der Spielerfrau? Gewinnt mehr Zweikämpfe als ihr Mann, daher eher nicht.



Wer hat hier einen Ball dabei? Adriana Orlovic (4385 Follower), Freundin von Lukas Scepanik, der bei Rot-Weiß Essen in der 4. Liga spielt

Sollte man sie kennen? Sie hat zumindest nur 4000 Instagram-Fans weniger als Rot-Weiß Essen.

Erfüllt sie das Klischee der Spielerfrau? Nein. Sie ist zwar (Überraschung!) auch Model, aber zudem auch Freestyle-Fußballerin – und kann fast besser mit dem Ball umgehen als ihr Mann.