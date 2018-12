Wer ist hier besinnlich? David Beckham (Ex-Fußballprofi, 52,9 Millionen Follower)

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Er saß nackt am Kamin und hat seine Kastanien geröstet.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Mit einem traditionellen Bleigießen – auf seinem entblößten Oberkörper.



Wer ist hier besinnlich? Mariah Carey (Sängerin, 7,7 Millionen Follower) und Santa (Weihnachtsmann, 0 Follower)

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Unvergesslich, der Weihnachtsmann hätte nie gedacht, dass es Mariah Carey wirklich gibt.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Wie alle Paketboten nach Weihnachten: erschöpft durchschlafend bis Heilig-Drei-Könige.



Wer ist hier besinnlich? Bushido (Sänger, 1,5 Millionen Follower)

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Wild. Man dachte ja, dass sich deutsche Muslime an den Weihnachtsfeiertagen etwas langweilen, aber Irrtum – sie fliegen nach Australien und knuddeln Delfine, wie der Rapper Bushido zeigt.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Bushido schreibt unter dem Bild: »Schöne Feiertage Leute. Tankt Kraft, 2019 wird rasiert.« Damit meint er übrigens nicht Bärte.

Wer ist hier besinnlich? Donald Trump (US-Präsident, 11,1 Millionen Follower) und seine Frau Melania (First Lady, 2,5 Millionen Follower)

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Wie es Tradition ist, telefonierte das Präsidentenpaar an Weihnachten mit Kindern, um ihnen die Flugroute des Weihnachtsmanns mitzuteilen. Eher gegen die Tradition fragte Trump ein Mädchen, ob es nicht grenzwertig wäre als Siebenjährige noch an den Weihnachtsmann zu glauben.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Hoffentlich ohne Raketen.

Wer ist hier besinnlich? Lena Gercke (Model, 2 Millionen Follower)

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Unangenehm. Nach diesem Foto gab es eine Standpauke von der Frau des Weihnachtsmanns.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Ganz wie der Werbepartner möchte.

Wer ist hier besinnlich? Erkennen Sie diese Frau nicht gleich? Dann denken Sie sich strohblondierte Haare dazu, RTL II und Lucas Cordalis. Genau, Daniela Katzenberger (Entertainerin, 1,2 Millionen Follower)

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Nostalgisch. Neben Gänsebraten-Fotos und Weihnachtsbaum-Selfies gehören alte Kindheits-Fotos, die man im Elternhaus gefunden hat, zu den Top 3 der Weihnachtsposts auf Instagram.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Auf jeden Fall mit Fernsehteam.

Wer ist hier besinnlich? Eva Longoria (Schauspielerin, 6,1 Millionen Follower)

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Ganz traditionell. Gefeiert wurde an einem Ort, der Bethlehem jedenfalls deutlich ähnlicher ist als ein eingeschneites Tiroler Bergdorf aus der Milka-Werbung.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Ganz bescheiden: Nur mit der Familie, den persönlichen Assistenten und zwei bis drei Dekorateuren.

Wer ist hier besinnlich? Kylie Minogue (Sängerin, 1,8 Millionen Follower)

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Dieser Elf war eher nicht brav. Hoffentlich kann der Weihnachtsmann doch nicht alles sehen.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Auf jeden Fall wird um 0 Uhr geknutscht.

Wer ist hier besinnlich? Nicole Kidmann (Schauspielerin, 2,7 Millionen Follower) und ihr Ehemann Keith Urban (1,9 Millionen Follower)

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Gekünstelt. So ein gestelltes Lachen sieht man sonst nur nachmittags im Privatfernsehen.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Hoffentlich mit besserem Drehbuch.

Wer ist hier besinnlich? Donald Trump Junior (Präsidentensohn, 1,5 Millionen Follower) und seine Familie.

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Patriotisch. Weil die verdammten Demokraten keine Geld für den Bau der Grenzmauer genehmigen wollen, haben Donald Junior und seine Familie kurzerhand selber eine menschliche Mauer gebaut (siehe Bild rechts oben).

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Es wird ordentlich geböllert und geknallt – auf Grenzpatrouille in Tijuana.

Wer feiert hier Weihnachten? Olivia Wild (Schauspielerin, 2,9 Millionen Follower)

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Schlimm. »Wir haben vier verf... Stunden gebraucht, um dieses Pferd aufzubauen. Frohe Weihnachten!«, schreibt Wilde.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Sie sitzt fluchend im Kinderzimmer und versucht die 6020 Einzelteile des Lego-Harry-Potter-Schlosses zusammenzubauen.

Wer feiert hier Weihnachten? Ex-US-Präsident Barack Obama und seine Frau.

Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Romantisch. Die beiden müssen nicht mal unter dem Mistelzweig stehen, sie fangen schon daneben an sich zu küssen.

Wie feiert so jemand wohl Silvester? Jedenfalls ohne die Trumps. »Genießen Sie die Ferienzeit mit den Menschen, die Sie lieben«, schreibt Barack Obama. Da schließen wir uns gerne an!