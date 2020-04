Gebäckträger

Jemand hat mal die Beobachtung gemacht, dass deutsche Männer beim samstäglichen Genuss-Einkauf den Markt nie ohne weithin sichtbare Lauchstange im Baumwollbeutel verlassen. Als wäre das ein Abzeichen für: »Seht her, ich habe frisches Gemüse erworben und scheue auch nicht vor Lauchgerichten zurück.« Vielleicht ist es aber auch nur wie mit den Matratzengeschäften, die einer »urban legend« zufolge ja immer an einer Straßenecke situiert sein sollen. Sieht man ein solches, denkt man: Huch, es stimmt! Kommt aber ein Matratzengeschäft ohne Ecke vor, fällt es einem eben gar nicht erst auf. Doch es soll hier ja eigentlich um Baguettes gehen, die instabil aus hübschen Korbtaschen ragen. Das ist natürlich auch ein Symbol, und zwar für französische Leichtigkeit in Zeiten ohne Corona-Angst. Aber nur Franzosen können meterlange Brotstangen so nebenbei transportieren, dass es wirklich lässig aussieht. Alle anderen Völker haben zu viel Angst um das schöne Brot und bewegen sich gehemmt. Ein Lauchlauf ist jedenfalls einfacher.