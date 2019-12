Verflossen

Wer in letzter Zeit ein Hallenbad besucht hat, dem ist es vielleicht aufgefallen – es wird jetzt Meerjungfrauschwimmen angeboten. Da zwängen sich Erwachsene in einen künstlichen Fischschwanz und schwänzeln damit biberartig durchs große Becken. Wenn man es kann, sieht das sehr elegant aus – zumindest der Teil im Wasser. Am Beckenrand allerdings ist so eine Schwanzflosse gleich total unpraktisch. Es hat schon einen Grund, warum Meerjungfrauen immer nur dekorativ auf Felsen herumsitzen und leicht panisch in die Ferne schauen – sie wissen einfach nicht, wie sie wieder wegkommen sollen. Das Anlocken und Betören von wackeren Matrosen war vermutlich nur ein Schrei nach Hilfe. Aber das erzählt Disney natürlich wieder nicht. Egal – wer noch einen exotischen Vorsatz fürs nächste Jahr braucht, kann sich Schwanzflossentraining vornehmen, das sorgt an Silvester sicher für interessierte Nachfragen. Und wer Hallenbäder meidet, muss eben beim klassischen guten Vorsatz bleiben: Wieder mehr Ohrringe tragen!