Ein Mantel für den Münsterkäse

Wie mich der kulinarische Aspekt von vermodertem Fisch bei meiner ersten Reise durch Vietnam nicht sofort vollständig überzeugte, so sind umgekehrt reife Rotschmierkäse für vietnamesische Foodies vielleicht nicht unbedingt auf Anhieb ein Genuss. Im Kühlschrank muss Rotschmierkäse jedenfalls sorgfältig geruchsdicht verpackt sein, sonst ist es zum Beispiel unmöglich, morgens Müslizutaten zusammenzusuchen. Schließlich ist die Nase um diese Zeit noch halb im Traum und will zart und ungeschützt die ersten Düfte des Tages wahrnehmen und sortieren. Münster gehört zu den härteren Exemplaren der Käsefamilie mit der mehr orangenen als roten Schmierschicht. Und ein Münster-Käsebrot als Jause im Zug wäre mehr als unhöflich, selbst wenn die Klimaanlage im ICE gut funktioniert.

Genug der Warnungen – ein kleines Stückchen Rotschmierkäse auf einem Käseteller kann eine feine Sache sein, und als Gewürz funktioniert der Käse bestens: Mehrere Testesser, die keinesfalls Münster pur essen würden, waren sehr angetan, die Teigtaschen schnell verschwunden – in der Gemüse-Mischung verleiht der Hardcore-Käse auch neutralen Zucchini viel befriedigende Fülle und wird selbst gleichzeitig ausreichend gemildert. Ähnlich wie ein paar Tropfen Fischsauce in der vietnamesischen Suppe plötzlich nur noch füllig schmecken.

Backen können Sie meine Gemüse-Teigtaschen übrigens nicht nur im Ofen, sondern auch direkt auf einem Grill mit Deckel. So habe ich diesen speziellen Teig irgendwann kennengelernt, allerdings nur gefüllt mit einer Scheibe Scamorza und ein paar Kräutern.

Gemüse-Teigtaschen mit Münster

Zutaten für 16 Stück: Für 4 Personen Für den Teig

200 g Mehl

70 ml Olivenöl

110 ml kaltes Wasser Wasser Für die Füllung

1 Zucchini (ca. 200 g) Zucchini

1 Kohlrabi (ca. 250 g) Kohlrabi

1 EL Butter oder Olivenöl Butter, Olivenöl

1 Zweig Liebstöckel

4 Zweige Thymian

200 g Münsterkäse oder Backsteinkäse (für die vegane Version Räuchertofu nehmen und raspeln) Käse, Tofu

1 EL Zitronensaft Zitrone

Fleur de Sel, Nigellasamen (wird manchmal auch Schwarzkümmel genannt, Alternative: Kreuzkümmelsamen) Salz

1. Mehl mit Olivenöl mischen, 110 ml kaltes Wasser gründlich unterkneten, bis ein glatter, elastischer Teig entsteht. Eine Kugel formen, zudecken und eine Stunde ruhen lassen.

2. Zucchini waschen, abtrocknen und längs in 5 mm dicke Scheiben schneiden. In einer beschichteten Pfanne ohne Fett, oder in einer leicht geölten Grillpfanne heiß braten oder grillen, dabei verdunstet etwas vom Zucchiniwasser, der Geschmack konzentriert sich. Zucchini kurz abkühlen, dann würfeln. Kohlrabi schälen und grob raspeln, leicht salzen und mit Butter und einer Prise Salz zugedeckt 2 Minuten dünsten. Liebstöckel hacken, Thymian zupfen mit den kleinen zarten Kohlrabiblättern zum gedünsteten Kohlrabi geben, noch 3 Minuten ohne Deckel weiterdünsten. Danach soll keine sichtbare Flüssigkeit mehr im Topf sein. Den Käse würfeln. Alles mischen, leicht salzen, die Füllung mit ein paar Spritzern Zitronensaft abschmecken.

3. Backofen mit einem Backblech auf der mittleren Schiene auf 250 Grad Umluft vorheizen. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche sehr dünn ausrollen (ca. 48 x 40 cm) und in 12 schmale, rechteckige Stücke (je ca. 12 x 10 cm) schneiden. Jeweils einen Löffel Füllung auf die Teigstücke geben, die Ränder mit wenig Wasser bepinseln. Jedes Teigstück in der Mitte zusammenfalten, die Ränder mit einer Gabel andrücken und auf zwei Backpapiere setzen. Mit Wasser bepinseln und mit Salz und Nigellasamen bestreuen. Backpapier mit den Teigtaschen in den Ofen auf das vorgeheizte Blech ziehen und 8-10 Minuten backen.