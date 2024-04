Vielleicht hätte ich mir wie alle vorausschauenden Menschen vornehmen sollen, rechtzeitig für den Sommer an meiner Fitness zu arbeiten. Aber mein Vorsatz zum neuen Jahr war nur: mehr mit den Fingern essen. Ist logischerweise gut für die sinnliche Wahrnehmung beim Essen, wenn wir Tast- und Temperatursinn unserer Hände nicht durch Messer und Gabel vom Essen trennen. Fingerfood ist wie ein Barfußpfad für die Hände. Burger sind auch Fingerfood, doch der Pfad des Burgers ist oft eher lahm – mindestens Sesamkörner sollten deshalb unbedingt auf der Burgersemmel sein. Und es ist kein Fehler, sondern im Gegenteil essentiell, dass Saucen und Sachen aus dem Burger quellen, wenn wir hineinbeißen.

Doch obwohl mein Neujahrsvorsatz so simpel war, drohte er in Vergessenheit zu geraten: außer Madeleines, Kumquat-Eispralinen und Roggenschrot-Butterbrot war noch nicht viel dabei für das genussvolle Essen mit den Fingern. Das soll sich ändern. Quesadillas, also flach gefüllte Tortillas sind ein klassisches Fingerfood. Im Internet kursiert gerade eine hybride Variante aus Quesadilla und Frühlingsrolle. Die Idee gefällt mir: außen knusprig, innen cremig – also ideal, um Tastzellen zu stimulieren. Außerdem ist das Rezept superflexibel und fast noch schneller gemacht als gelesen. Damit die Reispapier-Quesadilla wirklich schön knusprig wird, unbedingt das zweite Reispapier befeuchten und den Pfannendeckel wie beschrieben erst auflegen, dann abnehmen.

Fürs Foto haben wir Bärlauch verwendet, im Moment gibt es sicher noch ein paar Blätter. Aber sobald die Saison vorbei ist, dürfen es ruhig auch andere Kräuter sein – Hauptsache hübsch, denn man sieht die Kräuter durch das Reispapier. Und aromatisch, dann geben sie der Füllung einen Extrakick.

Reispapier-Quesadillas mit Spargel und Kräutern

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Vimeo widerrufen und Seite neu laden doc-1hs2ga54r0 Externer Inhalt: Vimeo Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Vimeo blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Zubereitungszeit 30 Gesamtzeit 40 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Snack-Rezepte

Spargel-Rezepte

Schnelle Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 500 g grüner Spargel Spargel, grüner Spargel

1 Handvoll Knoblauchrauke oder jetzt gerade noch die letzten Bärlauchblätter oder andere aromatische Kräuter mit hübschen Blättern – im Sommer: Zucchiniblüten, Basilikum und eine hauchdünn geschnittene Knoblauchzehe Kräuter, Rauke, Bärlauch, Basilikum 200 g geriebener Käse, z. B. geriebener Raclettekäse oder ein anderer Käse, der geschmolzen gut schmeckt Käse

Barbecue-Sauce

Olivenöl

8 Reispapiere (wenn möglich zu vietnamesischen greifen, denn sie sind meist dünner, als z. B. thailändische und je dünner, desto knuspriger werden sie) Reispapier

1. Spargel waschen, das untere Drittel schälen, zähe Enden abschneiden. Die Spitzen abschneiden, die Stangen schräg in lange 5 mm dicke Scheiben schneiden. Kräuter waschen und trockenschleudern.

2. Spargel mit 2 EL Olivenöl bei großer Hitze etwa 3 Minuten recht bissfest braten. Spargel aus der Pfanne nehmen.

3. Einen frischen Löffel Öl in die Pfanne geben, ein Reispapier einlegen und mit Kräutern dekorativ belegen. Spargel und Käse aufstreuen, einen Spritzer Barbecue-Sauce zugeben. Ein zweites Reispapier einmal durch eine Schüssel mit Wasser ziehen, auflegen und mit Deckel bei schwacher Hitze 5 Minuten braten. Den Deckel abnehmen, die Feuchtigkeit kurz verdunsten lassen, dann wie einen Pfannkuchen (in der Luft) wenden. 2 Minuten ohne Deckel fertig braten, so dass beide Seiten knusprig sind und der Käse schmilzt.

4. Sofort heiß aufteilen (oder kurz auf einem Gitter aufheben), sofort die nächste Reispapier-Quesadilla backen.