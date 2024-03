Die beste Zeit für Kartoffelknödel ist jetzt

Die beste Zeit ist jetzt! Zumindest für alle Kartoffelteige, denn im Moment stammen mehlige Kartoffeln normalerweise noch aus der Ernte im vergangenen Herbst. Im Laufe der Monate haben die Knollen etwas Wasser verloren. Mit solchen Kartoffeln binden Knödelteige besonders gut, ohne dass wir übertrieben viel Mehl in den Teig kneten müssen. Die Konsistenz von solchen Spätwinter-Knödeln ist fluffiger als die von Sommer-Gnocchi. Um den Effekt zu verstärken kann man die Kartoffeln im Ofen garen, so verdunstet noch mehr Wasser, das Kartoffelaroma konzentriert sich immer mehr. Kleines Problem: Für 500 g Kartoffeln den Ofen eine Dreiviertelstunde laufen lassen ist nicht energieeffizient. Was können wir tun? Zum Beispiel gleichzeitig mit den Kartoffeln ein Ofengemüse garen, das schmeckt gut ganz einfach pur mit den Knödeln und einer kleinen Schnittlauch-Zitronen-Olivenöl-Vinaigrette – oder auch als besonders aromatische Minestrone. Für solche Gemüsesuppen werden die Zutaten in der Regel höchstens kurz angeschwitzt, dann aber vor allem gekocht. Mit einer Ofengemüse-Basis kommen zusätzliche Röststoffe in die Minestrone, die Suppe schmeckt aromatischer, runder, tiefer. Und die Knödelchen – gerne auch mit Frischkäse aus Ziegenmilch – schwimmen ganz hervorragend in der Ofengemüse-Minestrone. Probieren Sie es doch mal aus!

Ganz abgesehen von der Minestrone für die wunderbaren Spätwinter-Knödel können Sie natürlich auch Reste von beliebigem Ofengemüse für andere Suppen verwenden und je nach Menge vielleicht nur noch mit etwas frischem Gemüse ergänzen. So wird Foodwaste zum Gewürz.

Frischkäse-Knödelchen in Ofengemüse-Minestrone

Zutaten: Für 4 Personen 600 g Gemüse, z. B.: Kräuterseitlinge, Fenchel, Karotte, Zwiebel, Petersilienwurzel, Kohlrabi Kräuterseitling, Fenchel, Karotte, Zwiebel, Petersilienwurzel, Kohlrabi

1/2 Zitrone

5 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

je 3 Zweige Rosmarin und Salbei Rosmarin, Salbei

900 ml Gemüsebrühe

100 g passierte Tomaten (Glas) Tomate

200 g gekochte weiße Bohnen (Glas)

Parmesan (optional) Parmesan Für etwa 20 Knödel

500 g mittelgroße oder große mehlige Kartoffeln Kartoffel

250 g Frischkäse oder Ziegenfrischkäse Frischkäse

125 g Wiener Griessler oder Spätzlemehl Wiener Griessler

1 EL Butter

Salz

1. Backofen auf 200 Grad vorheizen (Umluft 180 Grad). Das Gemüse waschen und in hübsche, kleine, mundgerechte Stücke schneiden. Die Zitrone auspressen, den Saft in einer Schüssel mit 4 EL Olivenöl verrühren. Gemüse in der Zitronen-Olivenöl-Mischung wenden mit Salz und Pfeffer würzen, und dann auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen. Kartoffeln waschen, ganz lassen und neben das Gemüse legen. Rosmarin oder Salbei waschen und trockenschütteln, die Nadeln oder Blättchen zupfen und im Gemüse verteilen. Im Ofen etwa 40 Minuten garen, dabei zwischendurch ein- oder zweimal vorsichtig wenden.

2. Das Blech aus dem Ofen nehmen – evtl. brauchen die Kartoffeln ein paar Minuten länger als das Gemüse. Gemüse in einen Topf geben.

3. Die Kartoffeln aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen, halbieren und auslöffeln. 300 g Kartoffelmasse abwiegen und mit einer Kartoffelpresse zerdrücken. Frischkäse mit Wiener Griessler, Butter und einer Prise Salz zu den Kartoffeln geben. Zu einem glatten Teig verkneten. Etwa 20 Knödel formen. Frischkäse-Knödel in kochendes Salzwasser geben, die Hitze soweit reduzieren, dass das Wasser nicht mehr kocht. Sobald die Knödel nach oben steigen, 8 Minuten gar ziehen lassen.

4. Gleichzeitig das Gemüse im Topf mit Tomaten, den Bohnen, ihrer Kochflüssigkeit und der Brühe aufkochen und schwach köcheln lassen, bis die Knödelchen fertig sind.

5. Ofengemüse-Minestrone mit Frischkäseknödelchen servieren, evtl. mit etwas Käse bestreuen und ein paar Tropfen frisches Olivenöl auf die Suppen träufeln.