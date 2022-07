Scharfe Früchtchen

Vielleicht haben die Italiener den Stein ins Rollen gebracht, mit der klassischen Verbindung von Parmaschinken und Melone. Vielleicht brachten aber auch Asienreisende scharfe Rezepte mit frischen Früchten von ihren Reisen zurück, zum Beispiel für Papayasalat oder für Früchte mit Chilisalz zum Dessert. Die Grenze zwischen Vorspeise und Nachtisch wird jedenfalls seit Jahren immer durchlässiger, fluide wie Geschlechterzuschreibungen in der modernen Welt. Kaum ein Dessert in Spitzenrestaurants kommt heute ohne Wurzeln, Blätter oder Kräuter aus und frischsäuerliche Obstsorten im Salat sind sowieso oft eine gute Idee. Ein Salat aus selbstgesammelten Wildkräutern von Thomas Imbusch aus dem Restaurant 100/200 als Dessert hatte mich kürzlich begeistert – hier geht's übrigens zu einem Rezept für Quarkbutter mit Kräuteröl von ihm. Der Wildkräutersalat hat mich auf eine Idee gebracht: Umgekehrt kann nämlich auch ein Obstsalat als kleine Vorspeise oder in Kombination mit Gegrilltem und Gebratenem sehr gut funktionieren. Es kommt auf die Marinade an, denn pikante Zutaten sollen zu einer fruchtigen Welt passen. Zitronensaft ist besser geeignet als Essig, Minze findet sich auch in salzigen Zusammenhängen zurecht, Gurken sind im Grunde auch nur Zuckermelonen ohne Zucker und Chiliflocken liefern zwar Schärfe aber eben auch fruchtige Aromen. Miso wirkt, wie immer, als milder, natürlicher und gesunder Geschmacksverstärker. Mein Spicy Fruchtsalat schmeckt in kleineren Portionen pur oder zu Sommergerichten wie Mozzarella, Fischfilets oder Grillwürstchen sehr erfrischend. Wer auch die Würstchen selber machen will, findet hier meine Rezepte für Bratwürste und Grillwürste.

Spicy Fruchtsalat

Zutaten: Für 4 Personen 2 Pfirsiche Pfirsich

600 g Wassermelone Wassermelone, Melone

1/2 Gurke

1 Bio-Zitrone Zitrone

1 EL helle Misopaste aus dem Bioladen oder selbstgemacht Misopaste 4 EL Rapsöl

Chiliflocken Chili

1 Handvoll Minzblättchen Minze

100 g Brombeeren oder Himbeeren Brombeeren, Himbeeren

1. Pfirsiche und Wassermelone in mundgerechte Stücke schneiden. Gurke schälen, längs vierteln, das Kernhaus herausschneiden, Gurke quer in Scheiben scheiden.

2. Die Zitrone waschen, die Schale fein abreiben, den Saft auspressen, beides mit Miso, Rapsöl und dem Gurkenkernhaus mixen. Mit Chiliflocken, eventuell auch noch mit einer Prise Salz abschmecken.

3. Früchte, Gurke, Minze, Beeren und Salatsauce vorsichtig mischen und sofort servieren.

Mein Tipp: Wassermelonen haben leider dicke Schalen und die wandern normalerweise in den Müll. Ich habe einen besseren Vorschlag – in zwei Wochen hier ein Rezept zu echtem Wassermelonenschalen-Upcycling! Hier können Sie sich zum Newsletter anmelden, um nichts zu verpassen: