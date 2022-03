Ein Salat, den man auch zum Frühstück essen kann

Zubereitungszeit 10 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Frühstücksrezepte

Salat-Rezepte

Dessert-Rezepte

»Dieser Salat passt zum Frühstück oder als leichtes Dessert. Ich esse ihn am liebsten mit einem Becher körnigen Hüttenkäse. Er schmeckt aber auch hervorragend zu Joghurt oder Quark. Ahornsirup ist eine gute Alternative zu Zucker.«

Blaubeeren mit Sellerie und Ahornsirup



Für 4 Personen

1 Staudensellerie (600-800 g)

2 Zweige Minze

10 Blätter Oxalis (Sauerklee; ersatzweise Sauer- oder Blutampfer) Sauerklee

200 g Blaubeeren Blaubeere

100 g geröstete Piemonteser Haselnüsse (geschält) oder andere Nüsse nach Belieben Haselnüsse

100 ml Ahornsirup

1/4 Zimtstange

1 Sternanis

3 Pimentkörner

10 g frischen Ingwer Ingwer

1 EL Mandelöl oder Rapsöl

Saft von 1/2 Limette

Eiswasser

Staudensellerie waschen. Strunk abschneiden, die inneren 4 bis 5 Stangen entnehmen. Das Grün abzupfen und in kaltes Wasser legen. Die Stangen klein würfeln. Minze und Oxalis abbrausen, trockenschütteln, ebenfalls abzupfen und in kaltes Wasser legen. Blaubeeren waschen und je nach Größe halbieren. Haselnüsse halbieren oder grob hacken. In einem Topf 200 ml Wasser mit 50 ml Ahornsirup, Zimtstange, Sternanis, Piment und Ingwer aufkochen. Die Selleriewürfel 1 bis 2 Minuten darin weich kochen, herausnehmen und in Eiswasser abschrecken. Abtropfen lassen, trockentupfen und beiseitestellen. Fond aufheben und anderweitig verwenden, etwa für Porridge, Obstsalat oder Dressing. Restlichen Ahornsirup mit Mandelöl und Limettensaft ver-rühren. Blaubeeren, Selleriewürfel und Haselnüsse da­rin marinieren. Auf vier Teller verteilen. Minze, Oxalis und Selleriegrün klein gezupft darübergeben.