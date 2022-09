Zimt und Zwetschge

seit der Zeit, als freundliche Kellner beim Italiener um die Ecke begannen, über alle Gerichte am Tisch frisch noch etwas Pfeffer zu mahlen, sprach es sich allmählich herum, dass das graue Pulver in ungepflegten Pfefferstreuern auch grau schmeckt. Kampot, Tellicherry, Sarawak sind nur einige der unzähligen Pfeffersorten, die uns doch mit einer ganzen Symphonie an fruchtigen, scharfen oder nussigen Aroma-Akkorden erfreuen. Eine ordentliche Pfeffermühle ist eine echte Bereicherung für jede Küche.

Zimtstangen passen leider schlecht in diese Pfeffermühle, dabei schmeckt auch Zimt frisch zerkleinert sehr viel besser als das fertig gemahlene Pulver aus der Dose. Was tun? Es gibt hauptsächlich zwei Sorten Zimt auf dem Markt: Cassia-Zimtstangen bestehen aus einer etwas dickeren Schicht Rinde des Chinesischen Zimtbaums. Diese Stangen kann man sehr gut mit Hilfe einer scharfen, modernen Küchenreibe zerkleinern, ähnlich wie Muskat (das schmeckt natürlich auch frisch gerieben am besten). Für Kuchen, Desserts, Gebäck – oder meinen Zwetschgencrumble – reibe ich am liebsten Cassia-Zimt direkt in den Teig oder über das Gericht. Cassia-Zimt galt früher als nicht so gut wie die Stangen vom Ceylon-Zimtbaum, aber das stimmt nicht. Cassia enthält etwas mehr Cumarin, davon sollte man nicht allzu viel essen, für Fertigprodukte gibt es Grenzwerte – aber wer sich nicht gerade von Zimtsternen ernährt, kann diese ganz entspannt auch mit Cassia-Zimt backen. Vielleicht schmeckt Cassia ein klein wenig anders, erdiger und schärfer, aber nicht schlechter oder besser als Ceylon-Zimt. Der eignet sich natürlich auch für den Zwetschgen-Crumble, lässt sich aber schlecht reiben. Die Stangen sind bröselig, weil für Ceylon-Zimt viele hauchdünne Schichten Zimtrinde gerollt werden. Für frisch gemahlenen Ceylon-Zimt die Zimtstange in Stücke brechen, im Blender oder in einer elektrischen Kaffeemühle mit Schlagmessern pulverisieren und dann am besten nochmal sieben, um größere Fasern zu entfernen. Das geht ganz gut in einem größeren und grobmaschigerem Teesieb über einem Stück Papier. Ceylon-Zimt zu zerkleinern ist also aufwändiger, aber frisch gemahlen schmecken beide Zimtsorten einfach besser – sogar wenn Sie das Pulver dann noch ein paar Wochen in der Schublade stehen lassen.

Zwetschgencrumble mit frisch geriebenem Zimt

Zubereitungszeit 40 Backzeit 45 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Einfache Rezepte

Kuchen-Rezepte

Zutaten für 4-6 Personen: Für 4 Personen 1 Bio-Zitrone Zitrone

4 EL Honig

1/2 Zimtstange Zimt

100 g Nüsse, die der Vorratschrank gerade hergibt Nuss

1,5 kg Zwetschgen Zwetschge Streusel:

150 g Weizen-Vollkorn-Mehl Mehl

120 g brauner Zucker Zucker

95 g kalte Butter Butter

Form:

Quicheform oder Auflaufform aus Keramik mit knapp 28 cm Durchmesser

1. Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. Zitrone waschen, die Schale abreiben und den Saft auspressen, zusammen mit dem Honig in eine große, flache Auflaufform geben. Den Zimt mit einer scharfen Reibe darüber reiben, oder grob zerbrechen und im Blitzhacker oder in einer Gewürzmühle pulverisieren – je nach Gerät zusätzlich sieben. Die Nüsse grob hacken, ebenfalls in die Form geben.

2. Zwetschgen waschen, abtrocknen, aufschneiden und entsteinen, so dass die Hälften noch zusammenhängen, dann jede Hälfte noch einmal einritzen, so dass die vier Viertel zu sehen sind aber alle noch zusammenbleiben. Zwetschgen in der Form mit den anderen Zutaten mischen – wer Lust hat, kann sie alternativ auch schön regelmäßig wie für einen Zwetschgendatschi in die Form schichten. Es macht gar nichts, wenn Nüsse und Honig dann unter den Früchten sind.

3. In einer Schüssel Mehl, braunen Zucker und kalte Butter mit den Fingerspitzen verkrümeln, bis schöne Streusel entstehen.

4. Streusel über die Früchte streuen in den Ofen schieben und auf der mittleren Schiene im Ofen ca. 45 Min. goldbraun backen. Streusel-Zwetschgen aus dem Ofen nehmen, 10 Min. ruhen lassen und servieren – Schlagsahne passt gut dazu.