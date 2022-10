Von Haien, Elfen und Kolibris

Haigefahr in Kalifornien

Weiße Haie jagen oft in der Dämmerung, nahe Robbenkolonien, und am ehesten attackieren sie Surfer, die allein im Wasser sind. So stand es im Reiseführer für Nordkalifornien. Und da saß ich nun: in der Dämmerung, als letzter Surfer in der Brandung, eine Robbe betrachtend, die neugierig neben mir aufgetaucht war. Ich erschrak erst, als ihr großer Kopf aus dem Nichts neben meinem Bein auftauchte. Aber sie schwamm nur verspielt um mich herum. (Wir blieben nahe beisammen, denn