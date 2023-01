Wie habt ihr die Herzen der Kinder erobert?

Geboren: 28. Januar 1969 (Ernie) und 26. Juli 1969 (Bernie)

Beruf: Unterhaltungskünstler

Ausbildung: unbekannt

Status: Freundschaft fürs Leben



»Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!« Bei Millionen von Kindern und auch Erwachsenen klingelt jetzt das Titellied der Sesamstraße im Ohr, die gerade ihr 50. Jubiläum in Deutschland feiert. Am 8. Januar 1973 wurde sie zum ersten Mal mit synchronisierten Folgen des US-amerikanischen Originals Sesame Street ausgestrahlt, im Mittelpunkt standen damals schon der lebenslustige Ernie mit seinem geliebten Quietscheentchen sowie der überkorrekte Bert samt Monobraue. Der Start in Deutschland war nicht einfach. Geplant war die bundesweite Ausstrahlung in der ARD, doch der Bayerische Rundfunk leistete Widerstand: Die Serie spiegle die soziale Situation in Deutschland nicht korrekt wider. Auch Pädagogen und Lehrkräfte äußerten Bedenken, insbesondere den in einer Mülltonne lebenden Oskar der Grautsch hielten viele Eltern für nicht vertretbar. Und so ging ab 1978 eine modifizierte Sesamstraße mit deutscher Rahmenhandlung auf Sendung – allerdings blieben Ernie und Bert, die bis heute vorführen, dass man grundverschieden sein und einander trotzdem mögen kann, dem deutschen Publikum erhalten. Da die Sesamstraße bis heute in 150 Ländern zu sehen ist, bleibt die Hoffnung, dass die Botschaft irgendwann verstanden wird.