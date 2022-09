Können Sie auch streng sein, Hella von Sinnen?

Geboren: 2. Februar 1959 in Gummersbach (als Hella Kemper)

Beruf: Komikerin, Moderatorin, Synchronsprecherin

Ausbildung: Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Germanistik, Pädagogik (abgebrochen)

Status: Lauter

Manche Menschen haben, wenn sie älter werden, mehr und mehr genug vom Rampenlicht. Sie werden leiser, ziehen sich zurück. Bei Hella von Sinnen ist das anders. Wie vor gut 30 Jahren, als sie mit Hugo Egon Balder die Show Alles Nichts, Oder?! bei RTL moderierte und berühmt wurde, indem sie sich mit Torten bewerfen ließ, läuft die Komikerin heute noch in Outfits über die Bühnen des Privatfernsehens, die wirklich nur sie tragen kann, und lacht so gellend, dass man schon mal zur Fernbedienung greift, um leiser zu drehen. Was nichts daran ändert, dass diese Frau einen Zauber versprüht und zur überschaubaren Gruppe origineller Menschen gehört, die es heute kaum noch ins Fernsehen schaffen. Sie sagt: »Ich habe noch Street Credibility bei den Kids, die sich mit mir fotografieren wollen. Die halten mich für ehrlich und nicht für aufgesetzt.«

Seit Jahren kämpft sie gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben und macht überall mit, wo es was zu lachen gibt oder geben soll: Das reicht von Blond am Freitag über Genial daneben – Die Comedy Arena und ­Promi Shopping Queen bis zur Trink-Show Der Klügere kippt nach. Anlässlich des zehnten Todestages ihres Freundes Dirk Bach bringt sie nun das Buch Dear Dicki heraus, in dem sich Freunde und Weggefährten an den Komiker und Moderator erinnern.