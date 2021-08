Was für ein Typ Mann sind Sie, Jan Lisiecki?

Geboren 23. März 1995 in Calgary, Kanada

Beruf Pianist

Ausbildung Klavierstudium am Mount Royal University Conservatory

Status Frühvollendet

»Leicht« bis »kernig« sei sein Klavierspiel, im Feuilleton gibt es Abhandlungen darüber, mit welcher Härte Jan Lisiecki die Tasten des Flügels anschlägt. Seit seinem Konzertdebüt mit neun Jahren schaut die Klassik-Welt Lisiecki beim Spielen zu. »Wunderkind« raunte die Branche früh – in der Schule übersprang er viermal eine Klasse. Sein erstes Angebot für einen Plattenvertrag mit 15 lehnte Jan Lisiecki ab, weil das Label ihn nicht Mozart spielen lassen wollte. Ein Jahr später dann ein anderes Angebot und die erste Aufnahme: Mozarts Klavierkonzerte Nr. 21 & 22. Er wurde »Jungspund« und »milch­gesichtig« genannt – und gefeiert. Und Lisiecki? Ihm ist das Alter eines Pianisten gleichgültig, und er erzählt, dass es ihm großen Spaß bereite, seine Steuererklärung zu machen. Immer an seiner Seite: Seine Eltern, die ein paar Jahre vor seiner Geburt von Polen nach Kanada ausgewandert sind. Dass Jan Lisiecki Klavierspielen lernte, war die Idee einer Erzieherin im Kindergarten, zur Bändigung des zappeligen Kindes. Ein probates Mittel, könnte man meinen, wenn man ihn heute, mit 26 Jahren, durchgestrecktem Rücken und ernstem Gesicht am Klavier in den großen Konzerthallen sitzen sieht. Gerade ist sein neues Album mit sämtlichen Nocturnes von Chopin erschienen.