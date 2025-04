Was raten Sie heutigen Teenagern, Lena Klenke?

Geboren 25. Dezember 1995 in München

Beruf Schauspielerin

Ausbildung Soziologiestudium (abgebrochen)

Status Reifeprüfung

Lustigerweise steckt Lena Klenke in der Rolle der jungen, suchenden Frau fest, die erst erwachsen wird. Als nervige kleine Schwester in Fack ju Göhte. Als junge Steffi Graf, die sich nach der wahren Liebe sehnt. In How to Sell Drugs Online (Fast) als Schülerin Lisa, die aus einem Auslandsjahr in den USA zurückkehrt und von ihrem alten Leben gelangweilt ist. Dabei sagt sie über sich selbst, also Lena Klenke in echt: »Ich musste früher erwachsen werden als andere, aber aus heutiger Sicht hilft es mir sehr.« Einen Teil von sich müsse man vor der Öffentlichkeit beschützen, sagte sie in demselben Interview mit der Zeitschrift Cosmopolitan, das habe sie der frühe Erfolg gelehrt. Mit dreizehn Jahren spielte sie ihre erste Filmrolle, ein paar Jahre später brachte Fack ju Göhte die große Bekanntheit. Diese Erfahrungen hat Lena Klenke nun ihren größtenteils jungen Schauspiel­kollegen von How to Sell Drugs Online (Fast) voraus. In der Serie eröffnet Moritz, Lisas Ex-Freund, aus seinem Kinderzimmer heraus einen Online-Drogenhandel. Lisa schwankt zwischen Moritz, den Drogen und dem, was sie eigentlich für sich will. Am Ende der dritten Staffel ist sie es, die zu Moritz sagt: »Du musst erwachsen werden.« Keine deutsche Netflix-Serie wurde 2019 öfter gestreamt. Gerade ist die vierte Staffel erschienen.