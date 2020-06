Wie geht es Ihnen mit den Lockerungen?

Geboren: 7. August 1987 in Heppenheim

Beruf: Chemikerin, Webvideo-Produzentin, Wissenschaftsjournalistin

Ausbildung: Promotion in Chemie an der Universität Potsdam

Status: Da stimmt die Chemie

Mai Thi Nguyen-Kim war eine Streberin, die verheimlichte, dass sie lernte. »Ich tat so, als wären die guten Noten aus Versehen.« Nun ist sie 32, Mutter, Doktorin der Chemie und Youtube-Botschafterin der Wissenschaft, die ihre Zuschauer etwas penetrant gut gelaunt »Freunde der Sonne« nennt. »Wissenschaft«, sagt sie, »ist die Fähigkeit, die Welt so zu betrachten, als würde man sie zum ersten Mal sehen.« Mehr als sechs Millionen Aufrufe hatte ihr erstes Video über Covid-19 am 1. April. Es dauert rund 22 Minuten, nach denen man wirklich schlauer ist und versteht, dass die Pandemie eher zwei Jahre als drei Wochen dauern wird. Kürzlich sprach sie auf ihrem Kanal »maiLab« über die Diskussion um Christian Drosten, Bild, Kita- und Schulöffnungen. Sie schaffte es, klare Antworten zu geben und Wissenschaft spannend zu machen – was ihr großes Anliegen ist, ob es um Kokosöl geht, Yoga oder die Frage, ob Väter die schlechteren Eltern sind. Streit, sagt sie, sei die Essenz von Wissenschaft. Darum würde eine Studie vor der Publikation im Fachjournal dem Peer-Review unterzogen, der Prüfung anderer Experten. Der Beruf als Wissenschaftsvermittlerin erfüllt sie und fordert sie stärker als seinerzeit die Doktorarbeit, denn: »Je einfacher man etwas erklären muss, desto schwieriger wird es.«