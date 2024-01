Ihr Tick, wenn Sie nervös sind, Taika Waititi?

Geboren 16. August 1975 in Wellington, Neuseeland

Beruf Schaupieler, Regisseur, Komiker

Ausbildung Studium Theater und Film an der Victoria University of Wellington

Status Gar nicht so wilder Kerl

Er sei in Neuseeland in einer ziemlichen Machokultur aufgewachsen, hat Taika Waititi einmal der SZ erzählt. Früher habe ein Junge nur ungern zugegeben, dass er Künstler werden wolle, weil das als unmännlich gegolten habe. Glücklicherweise hat sich der Regisseur und Schauspieler über dieses Rollenbild hinweggesetzt. Seine Filme fordern die traditionelle Vorstellung von Männlichkeit heraus, von Antikriegsfilmen bis zu Marvel-Helden präsentiert Taika Waititi tiefgreifende Geschichten mit einem Hauch von Humor und unkonventionellem Storytelling.

Einer seiner bekanntesten Filme ist die Nazi-Satire Jojo Rabbit, mit der es Taika Waititi gelang, das düsterste Kapitel der Geschichte mit Witz zu erzählen. Dafür erhielt er 2020 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Nun läuft sein neuer Film Next Goal Wins in den Kinos. Es geht um die tragikomische Reise der Fußballnationalmannschaft von Amerikanisch-Samoa im Jahr 2011, die sich nach einer berüchtigten 0:31-Niederlage gegen Australien für die Weltmeisterschaft qualifizieren will. Taika Waititi erzählt die wahre Geschichte einer historisch schlechten Fußballmannschaft, aber statt sich auf ein dramatisches Spiel um Sieg und Niederlage zu stützen, stellt er das Charisma seiner polynesischen Darsteller in den Mittelpunkt.