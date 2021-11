Kommt jetzt die Impfung aus der Luft?

Nichts gegen das Ampel-Anbahnungs-Selfie, Beyoncé im Rodeo-Look oder Billie Eilish in Strapsen in der Vogue, aber auf unserer Liste der Bilder des Jahres schon jetzt ganz oben: Markus »Maverick« Söder, im Eurofighter, mit Lederjacke und Alles-Roger-Daumen wie einst Tom Cruise in Top Gun. Das Foto wirkt auf den ersten Blick wie aus einer Disneyland-Kulisse, wo jeder seinen Jugendtraum mal nachstellen darf, ist aber mitten aus dem Leben gegriffen. Bayerns Ministerpräsident besuchte am Montag das Airbus-Zentrum im oberbayerischen Manching und twitterte dazu, auch kein Traum: »Top Gun in Bayern: 60 Jahre Airbus in Manching.«

Womöglich konnte er aber gar nicht anders als den Daumen zu heben und diesen erwartbaren Tweed abzusetzen. Söder war 19 als Top Gun in die Kinos kam und Tom Cruise zum ewigen Posterboy der Lüfte aufstieg. Wir reden hier also von 35 Jahren gelerntem Pilotengehabe, einer unaufhaltsamen Kettenreaktion, die da in Gang gesetzt wird, sobald ein Amateur eine Fliegerjacke überzieht und dann auch noch in die Nähe eines echten Düsenjets gerät. Nur wo er bei dem herbstlichen Traumwetter im Freistaat seine Pilotenbrille gelassen hat, wüsste man gern.

Wem steht's besser? Tom Cruise in Top Gun Foto: imago/United Archives

Erwartungsgemäß hagelte es sofort Spott und Häme von den Kollegen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Daniel Föst twitterte zu dem Foto: »Ein großes Flugzeug macht noch keinen fähigen Piloten.« Der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke lästerte auf demselben Kanal: »Loose cannon meets Top Gun.« Beides überschaubar lustig. Viel naheliegender war da der Tweet des Titanic-Kolumnisten Dax Werner: »Es reicht: Ab jetzt impft der Boss persönlich aus der Luft«. Angesichts der stark gestiegenen Infektionszahlen in Bayern könnte man ja tatsächlich mal fragen, warum der Landeschef in einem Eurofighter Probe sitzt, während zu Hause sicher noch der ein oder andere Krisenstab zum Thema 3G, Impfpflicht und Maßnahmen an Schulen wartet.

Immerhin ist Söder nicht zu alt für den Bomber-Quatsch

Auch optisch wirft der Auftritt Fragen auf. Ist die doch sehr oversized wirkende Fliegerjacke wirklich Söders eigene, wie der Aufnäher »Dr. Markus Söder« über der linken Brusttasche suggeriert? Oder werden die bei Airbus wie Schutzhelme und Plastikkarten als Requisiten für Besucher ausgegeben? Falls der Shop »Bundeswehr und mehr« tatsächlich echte Luftwaffen-Ware anbietet, wäre die Fliegerjacke in Grau mit Einschubtaschen jedenfalls bereits ab 259,95 Euro zu haben (in Größe L ab 269,95 Euro), obwohl sie aus 100 Prozent imprägniertem Ziegennappaleder gefertigt sein soll. Ein echtes Schnäppchen, bei Prada fangen die Preise für Fliegerjacken eher so bei 3000 Euro an.

Immerhin ist Söder nicht zu alt für den Bomber-Quatsch. Top Gun 2 mit dem mittlerweile 59-jährigen Tom Cruise ist längst abgedreht und sollte bereits im Sommer 2020 in die Kinos kommen. Nun ist der Start erneut verschoben auf Mai 2022. Wir schlagen eine große Premierenvorstellung im Hangar von Manching vor. Ob nur Geimpfte, Genesene oder sonst wie Imprägnierte reindürfen, ist bis dahin sicher geklärt.

Typischer Instagram-Kommentar: »Endlich: Söder auf dem Schleudersitz!«

Das sagt die CSU-Basis: »Franz Josef Strauß hätte sich nicht nur reingesetzt, sondern das Ding auch geflogen!«

Bestes Top Gun-Zitat: »Die Gedenktafel für die Zweiten hängt unten in der Damentoilette.«