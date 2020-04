»Geld ist nicht zu trauen«

Deutschland sucht Rat bei Experten. Ich bin kein Experte. Ich weiß nicht Bescheid, habe keine qualifizierte Meinung und bin froh, dass ich kein Meinungsmensch bin, der fürs Bescheidwissen bezahlt wird. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht mal so viel wie die meisten. Ich weiß nicht, was mit der Weltwirtschaft passiert, mit dem Euro, der EU oder meinem Mietvertrag, wenn mein Vermieter an Corona stirbt. Mein Vermieter ist ein Immobilienhai, aber ich hoffe trotzdem, dass er es länger macht als meine schmelzenden Rücklagen. Wie eigentlich alle Menschen gerade, lebe ich unwissend von Tag zu Tag.