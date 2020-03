»Corona wirkt wie ein Verstärker für alle Probleme«

Ganz ehrlich: Es fällt mir in diesen Tagen manchmal schwer, in der Zeitung all die Klagen von Eltern in Home Office zu lesen, die auch noch ihre Kinder bespaßen müssen. Sicher, das ist bestimmt eine große Herausforderung für alle, auch für intakte Familien. Aber wir bei der Telefonseelsorge wissen einfach: Das Zuhausebleiben ist für viele Menschen aus ganz anderen Gründen ein echter Horror. Für Einsame. Für Depressive. Für Frauen, die von ihrem Partner geschlagen werden. Für Kinder, die vernachlässigt werden und ihrem toxischen Elternhaus nun gar nicht entkommen können.