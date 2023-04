Was machen wir mit den Masken?

Eine der vielen alten Tanten in unserer Familie hatte die seltsame, nervige und doch wieder lustige Angewohnheit, immer wenn etwas geschehen, vorbei oder zu Ende war, also am Schluss einer Geburtstagsfeier, eines Mittagessens, eines Spaziergangs oder auch nur eines ganz normalen Kaffeebesuchs am Nachmittag, also dann den immer gleichen Satz zu sagen.

Nun ist das auch vorbei.

Es war ein verbaler Schlussstrich, eine seufzende Kurzbilanz und letztlich auch ein Kommentar, das Leben betreffend, das immerzu, in jeder Sekunde,