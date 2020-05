Eine Welt ohne Fußball

Wir hatten eine kleine Kicktipp-Runde, die fehlt mir. Es ging um die Vorhersage der Ergebnisse von Bundesliga-Fußballspielen, am Schluss war immer einer Meister, also im Tippen jetzt. Ich lag gut im Rennen, als die Bundesliga im März unterbrochen wurde, monatelang war ich Erster, zuletzt Dritter, mit extrem knappem Rückstand. Den ich aufgeholt hätte! Jeder hat mal seine Krise, hatte der FC Bayern auch, und dann … Hat man ja gesehen. Am Ende wäre ich wieder vorne gewesen, sicher. Ich hatte