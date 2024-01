Grüner Kohl mit roten Beeren

»Grünkohl kennt man eher von der deftigen Variante mit Kassler oder Bratwurst. Mein Rezept ist nicht nur vegetarisch, sondern bekommt mit der Birne, dem Senf und den Vogelbeeren auch ein ausgewogenes Säurespiel.«

Grünkohl mit Birne und Vogelbeeren

Zutaten: Für 4 Personen 800 g Grünkohl

Salz

1 Zwiebel

20 g Butterschmalz

20 g Mehl (glatt) Mehl

150 ml Gemüsebrühe Gemüsebrühe, Brühe, Fond

1/16 l Weißwein 1 Birne (nicht zu weich, Williams Christ) Birne

1 kleines Glas eingelegte Vogelbeeren Vogelbeere

Pfeffer

Muskatnuss Muskatnuss, Muskat

½ TL scharfer Senf (Dijon-Senf) Senf

Piment (gemahlen) Piment

Den dicken Blattstrunk entfernen und Grünkohlblätter in etwa 4 cm große Stücke schneiden. Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Kohl ­2 ­Minuten darin blanchieren, herausnehmen und in eine Schüssel mit sehr kaltem Wasser geben. Abgießen und Kohl in der Salatschleuder trocknen. In einem weiteren Topf die klein geschnittene Zwiebel in Butterschmalz anschwitzen. Das Mehl dazugeben, gut verrühren. Die Hitze verringern und das Ganze mit dem Weißwein ablöschen, dabei mit einem Schneebesen rühren, damit keine Mehlklumpen entstehen, dann die Gemüsebrühe unterrühren.

Den Grünkohl dazugeben, auf kleiner Flamme 30 Minuten kochen. Immer wieder umrühren, damit der Kohl nicht anbrennt. Die Birne schälen, das Kerngehäuse entfernen, das Fruchtfleisch in 0,5 cm große Würfel schneiden und diese kurz vor Ende der Garzeit zum Kohl geben. Den Sud der Vogelbeeren abgießen, 2 EL davon mit den Beeren zum Grünkohl geben. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Senf und etwas gemahlenem Piment abschmecken.