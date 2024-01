Bunte Bete, bitte

»Die Anchoïade ist eine charaktervolle provenzalische Sauce, die zu Gemüse der Saison gereicht und traditionell in einem Mörser hergestellt wird. Man kann sie aber auch mixen, dann erhält sie eine cremige Textur. Im Winter serviere ich sie am liebsten zu Roter und Gelber Bete.«

Rote Bete mit Anchovis und Petersilie

Zubereitungszeit 15 Back/Gesamtzeit 75 Schwierigkeit

500 g Rote und/oder ­Gelbe Bete

Salz

100 g Anchovis in Öl

2 Knoblauchzehen

2 EL Kapern 1 Bio-Zitrone

200 ml Olivenöl

1 Bund glatte Petersilie

schwarzer Pfeffer aus der Mühle (grob)

Rote Bete gut waschen, Erde dabei vollständig abbürsten. Mit der Schale in gesalzenem Wasser etwa 1 Stunde ­kochen, bis sie zart ist. Wer wenig Zeit hat, kann vorgegarte Rote Bete verwenden.

Anchovis in einem Sieb abtropfen lassen, dann mit grob zerkleinerten Knoblauchzehen und Kapern in ­einem großen Mörser zerkleinern. Saft von einer halben Zitrone und abgeriebene Zitronenschale dazu­geben, nach und nach Olivenöl hinzufügen. ­Alternativ: Anchovis mit Knoblauch, Kapern und Zitronensaft ­mixen und Olivenöl in einem dünnen Strahl hinzufügen.

Rote Bete etwas abkühlen lassen, schälen, in dünne Scheiben schneiden und auf einer Platte auslegen. Die Peter­silie waschen und abtrocknen. Blätter abzupfen und mit etwas Zitronensaft, Salz und Olivenöl mischen. Rote Bete mit der Anchoïade beträufeln, groben Pfeffer darübergeben und Petersilie darauf verteilen. Mit geröstetem Weißbrot als Vorspeise genießen.