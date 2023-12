Von wegen nur Beilage

»Eine schöne Erinnerung an meine Kindheit im Allgäu ist die Brätrolle, als festliche Suppeneinlage oder zu Salat. In Scheiben geschnitten und angebraten schmeckt sie in beiden Fällen köstlich.«

Zutaten für 4 Personen (als Suppeneinlage) bzw. für 2 Personen (zu Salat):

60 g Mehl

120 ml Milch

1 Ei

10 g Butter (flüssig)

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

Etwas Öl zum ausbacken

1 Stange Lauch (mittelgroß)

Lauch, Porree

etwas Öl zum Anschwitzen

½ Bund Petersilie

200 g Kalbsbrät

Alufolie

Butter oder Öl zum Anbraten

Für die Pfannkuchen Mehl und Milch glatt rühren. Ei und flüssige Butter einrühren. (Die Reihenfolge ist wichtig – so entstehen keine Klümpchen.) Teig mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. In einer Pfanne 2 Pfannkuchen in Öl ausbacken, auf Teller geben und abdecken. Für die Füllung den Lauch waschen, klein würfeln und in etwas Öl anschwitzen, bis er weich ist. Salzen und pfeffern. Backofen auf 190 Grad vorheizen. Petersilienblätter fein hacken. Abgekühlten Lauch und gehackte Petersilie mit Brät vermischen. Mit Muskat und Pfeffer würzen. Die Masse etwa 3 mm dick auf die gesamte Fläche der Pfannkuchen streichen. Pfannkuchen aufrollen, in Alufolie wickeln und die Folie beidseitig fest verschließen. In eine ofenfeste Form legen und bei 190 Grad im Ofen etwa 25 Minuten backen. Herausnehmen, Alufolie entfernen und die Pfann­kuchenrollen in etwa 2 cm dicke Scheiben schneiden. Scheiben in Öl oder Butter kurz goldbraun anbraten.