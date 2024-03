Mamma mia, diese Rouladen

»Involtini sind ein Klassiker der italienischen Küche. Meine Kalbfleisch­röllchen mit Speck und Bergkäse sind die österreichische Variante. Durch den Käse und den rauchigen Speck kann man auf Salz verzichten. Als Beilage empfehle ich Nudeln, Bratkartoffeln oder Kartoffelpüree.«

Zubereitungszeit 20 Back/Gesamtzeit 30 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Braten-Rezepte

Fleisch-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 4 Schnitzel vom Kalb (alternativ vom Schwein; à 160 g) Schnitzel, Kalbsschnitzel

schwarzer Pfeffer aus der Mühle Pfeffer

8 Scheiben Karreespeck Speck

20 g glattes Mehl (plus 1 TL Mehl zum Binden der Sauce) Mehl

2 EL Sauerrahm

1 Bio-Zitrone Zitrone 1 Bund Salbei

50 g geriebener würziger Bergkäse Bergkäse

etwas Butter und Olivenöl zum Braten Butter, Olivenöl

50 ml Weißwein

200 ml Gemüsebrühe Brühe, Gemüsebrühe

2 TL Kapern in Lake Kapern

Schnitzel halbieren, mit Frischhaltefolie abdecken und mit einem Schnitzelklopfer (unbedingt glatte Seite verwenden) auf ca. 0,5 cm plätten. Schnitzel pfeffern und mit je 1 Scheibe Speck, 1 Blatt Salbei und geriebenem Bergkäse belegen. Zusammenrollen und mit einem Zahnstocher fixieren.

In einer beschichteten Pfanne Butter und Olivenöl erhitzen. Die Röllchen in Mehl wälzen, gut abklopfen und rundherum anbraten. Die Röllchen sollten gut angebräunt sein. Aus der Pfanne nehmen und im Ofen bei 110 Grad warm halten.

In der Zwischenzeit die Sauce zubereiten. Den Bratenrückstand mit dem Weißwein ablöschen. Gemüsebrühe dazugeben und die Sauce bei mittlerer Hitze 2 Minuten einreduzieren. In einer Schüssel Sauerrahm und 1 TL Mehl glatt verrühren und unter kräftigem Rühren in die Sauce einkochen. Weitere 2 bis 3 Minuten kochen lassen. Die Sauce sollte schön cremig sein (evtl. noch Gemüsebrühe nachgießen). Sauce durch ein feines Sieb gießen und die Kapern dazugeben. Die Kalbfleischröllchen darin einlegen und mit Zesten der Bio-Zitrone bestreuen.