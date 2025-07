So haben Sie Kartoffeln noch nie gegessen

»Dieses Rezept stammt von meiner Lieblingsköchin und -wirtin Hedi Klinger aus dem Hausruckviertel, einer Region in Oberösterreich. Bei ihr heißen die Kartoffelnudeln ›Erdäpfelsteckerl‹. Zum Aufpeppen können Sie noch grobes Salz oder Mohn beim Backen darüberstreuen.«

Knusprige Kartoffelnudeln mit Grieß und Mehl

Zubereitungszeit 35 Gesamtzeit 65 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kartoffel-Rezepte

Vegetarische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 500 g Kartoffeln (mehligkochend) Kartoffel

Salz

Muskatnuss

175 g griffiges Weizenmehl (plus etwas Mehl zum Verarbeiten) Mehl 50 g grober Grieß Grieß

2 Eier (verquirlt)

Ei

100 g Schweine- oder Butterschmalz Schmalz

20 g zerlassene Butter Butter

Kartoffeln mit der Schale weich kochen. Etwas auskühlen lassen, schälen und durch eine Kartoffelpresse drücken (oder mit der Gabel zerdrücken). Mit Salz und geriebener Muskatnuss abschmecken. Auf eine Arbeitsfläche etwas Mehl zum Verarbeiten streuen, durchgepresste Kartoffeln daraufgeben, Mehl und Grieß hinzufügen. In die Kartoffelnudelzutaten eine kleine Mulde drücken und die verquirlten Eier hineingeben. Mit den Händen rasch einen Teig daraus kneten, diesen zu einer dicken Rolle formen, mit einem Küchentuch abdecken und 30 Minuten ruhen lassen.

In der Zwischenzeit den Ofen auf 180 Grad Heißluft vorheizen. Das Schmalz in einer Reine (ca. 24 x 16 cm) zerlassen. Mit einer Teigkarte oder einem großen Messer gleich große Stücke von der großen Teigrolle abstechen und daraus auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche kleinere Rollen formen (2 cm Durchmesser, sie sollten genau in die Reine passen). Die Rollen dicht nebeneinander in die Reine schichten und mit der zerlassenen Butter bepinseln. Für 35 Minuten in den Ofen geben und knusprig backen. Als Beilage passen grüner Salat, warmer Krautsalat oder Sauerkraut.