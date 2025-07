Angesagter Zwiebellook

»Als Kind ging ich nach der Schule gern zu einem Imbiss. Eine Schale geschmorte Zwiebeln kostete 30 Pfennig, das konnte ich mir gerade so leisten. Die Liebe zu diesem Geschmack ist geblieben. Nun habe ich meine Erinnerungen veredelt.«

Barbecue-Zwiebeln mit Püree von weißen Bohnen



Zubereitungszeit 20 Back/Gesamtzeit 80 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Schmorgericht-Rezepte

Vegetarische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 400 g Zwiebeln (= 4 Stück, geschält) Zwiebel

35 g Knoblauchzehen (= 7 Stück, geschält) Knoblauch

3 große Zweige Thymian Thymian

Für die Marinade

50

g Tomatenmark Tomate

50 g (brauner) Zucker Zucker

60 ml Pflanzenöl Öl

50 ml Wasser Wasser

100 ml Sojasauce Sojasauce Für die Garnitur

10 Kirschtomaten Tomate

20 ml Olivenöl Öl

10 ml weißer Balsamico Essig

1 TL Puderzucker Zucker

1 Prise Salz Salz

2 EL saure Sahne (+ zum Anrichten) Sahne

Für das Pürree

250 g weiße Bohnen (abgetropft aus der Dose) Bohnen

100 ml Flüssigkeit aus der Dose

1 EL

Tahin Sesam

Salz Salz

1/2 Zitrone (Saft) Zitrone

2 TL schwarzer Sesam Sesam

20 Blätter Basilikum Basilikum

Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Zwiebeln halbieren und mit den Schnittflächen nach unten in eine feuerfeste Form legen, ganze Knoblauchzehen und Thymian dazugeben. Zutaten für die Marinade in einer Schale gut verrühren, dann über den Zwiebeln verteilen. Form mit Alufolie gut verschließen und für 60 Minuten in den Ofen stellen.

Tomaten waschen und vierteln. In einer kleinen Schüssel Öl, Balsamico, Puderzucker und Salz zu einem Dressing vermengen. Tomaten hineingeben. Saure Sahne in einer Tasse glatt rühren.

Gegartes Gemüse aus dem Ofen holen, Knoblauch­zehen herausnehmen und zur Seite legen. Bohnen mit Flüssigkeit und Tahin in ein hohes Gefäß geben, die geschmorten Knoblauchzehen hinzufügen und das Ganze mit dem Stabmixer zu einem glatten Püree verarbeiten. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken.

Zum Anrichten das Bohnenpüree auf Tellern zu einem Kreis verstreichen. Die heißen Zwiebeln in der Marinade wälzen und mit der Schnittfläche nach oben aufs Püree setzen. Etwas Marinade außen herum träufeln. Tomaten und Dressing gleichmäßig über dem angerichteten Püree verteilen. Einen Klecks saure Sahne auf die Zwiebeln geben, mit Sesam bestreuen und Basilikum dazulegen. Als Beilage passt das Ganze zu Gegrilltem und Gebratenem, ob Fleisch, Fisch oder Geflügel.