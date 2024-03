Umami-Feuer zum Dessert

»Am Ende der Fastenzeit, als Krönung eines österlichen Menüs, passt dieses glutenfreie Dessert ideal. Seine orientalischen Aromen und die deftige Süße der Datteln sorgen für umamifeurige Glücksgefühle.«

Zubereitungszeit 30 Back/Gesamtzeit 100 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Back-Rezepte

Kuchen-Rezepte

Zutaten für 8-10 Personen: Für 4 Personen Für den Kuchen

160 g Butter

400 g Datteln (ohne Steine) Datteln

6 Eier

100 g braunen Zucker Zucker

1 Prise Salz Für den Karamell

100 g Zucker

50 g Butter (Zimmertemperatur) Butter

100 reife Bananen (in Scheiben) Banane

200 g Schlagsahne Sahne, Schlagsahne

1 Prise Salz

Backofen auf 160 Grad vorheizen. Für den Biskuit Butter in einem Töpfchen schmelzen. Datteln mit dem Messer zerkleinern, dann mit der flüssigen Butter im Mixer oder mit dem Zauberstab zu einer glatten Masse verarbeiten. Eier trennen. Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. Zucker und Eigelbe in einer Schüssel schaumig rühren, Dattelmasse untermischen. Ein Viertel vom Eischnee tüchtig hineinrühren, damit die Masse locker wird. Dann das restliche Eiweiß unterheben. Eine Kastenform mit Backpapier auskleiden und den Teig einfüllen. Im Ofen 60 Minuten backen, dann abschalten, kurz die Ofenklappe öffnen, damit die Hitze entweichen kann, Ofen schließen und den Biskuit abkühlen lassen (er sackt so nicht zusammen).

Für die Sauce den Zucker in einem Topf karamellisieren, dabei gut bräunen, aber nicht anbrennen lassen (der Karamell schmeckt sonst bitter). Die Butter dazugeben und schmelzen lassen, dabei umrühren. Die Bananenscheiben mit einer Prise Salz hinzufügen, mit Sahne ablöschen, umrühren. Während diese Mischung köchelnd um ein Drittel reduziert, das Ganze mal mit dem Zauberstab glatt mixen. Sobald der Karamell Blasen wirft, Topf vom Herd nehmen und zugedeckt zur Seite stellen. Sowohl Biskuit als auch Karamell lassen sich mehrere Stunden im Voraus zubereiten. Zum Servieren je eine daumendicke Scheibe Dattelbiskuit mit einem Klecks Bananenkaramell auf einem Teller anrichten.