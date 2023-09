Buletten aus Blumenkohlröschen

»Den Strunk vom Blumenkohl rasple ich mit einer ganz feinen Reibe und röste den Abrieb ohne Öl in schwenkender Pfanne, bis er goldbraun wird. Dabei bilden sich nach etwa 15 Minuten kleine Kügelchen, die ich dann über den Beilagensalat streue – so wird der ganze Blumenkohl verarbeitet.«

Blumenkohlbuletten mit Sonnenblumenkern-Vinaigrette

Zubereitungszeit 55 Backzeit/Gesamtzeit 75 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Gemüselastige Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für die Buletten

300 g Blumenkohl Blumenkohl

3 Eier Ei

Salz

50 g Parmesan (gerieben) Parmesan

120 g Semmelbrösel

1 Zweig Estragon (klein) Estragon

80 g Butterschmalz zum Anbraten Schmalz, Butterschmalz

1 Bund Schnittlauch

Muskatnuss

Pfeffer Für die Vinaigrette

1 Schalottenzwiebel (klein) Schalotte, Zwiebel

20 ml Sonnenblumenöl Öl, Sonnenblumenöl

50 g Sonnenblumenkerne

20 ml Balsamicoessig (weiß) Essig, Balsamicoessig

20 ml Gemüsefond Fond, Gemüsefond, Brühe

Salz

Zucker

Pfeffer

Für die Buletten den Blumenkohl in kleine Röschen zerteilen, den Strunk beiseitelegen, die Röschen in Salzwasser weich kochen. Abseihen und die gekochten Röschen mit einer Gabel zerdrücken. Mit den Eiern, dem Parmesan und den Semmelbröseln mischen, mit den Gewürzen abschmecken und mit dem fein geschnittenen Estragon verfeinern. Die Masse eine halbe Stunde ruhen lassen. Inzwischen für die Vinaigrette die Schalottenzwiebel fein schneiden. Mit Sonnenblumenöl in einer Pfanne anschwitzen, die Sonnenblumenkerne dazugeben und noch mal 1 Minute anschwitzen. Zur Seite stellen, mit den restlichen Vinaigrette-Zutaten in einer Schüssel verrühren. Den Backofen auf ­170 Grad Heißluft vorheizen. Aus der Blumenkohlmasse Buletten zu je etwa 20 g formen (ergibt etwa 16 Buletten). In einer beschichteten Pfanne in heißem Butterschmalz nacheinander hellbraun anbraten. Im Ofen etwa 20 Minuten fertig backen. Die Buletten mit der Vinaigrette anrichten und mit geschnittenem Schnittlauch bestreuen. Als Beilage passt Blattsalat.