Das Runde muss ins Eckige

Zubereitungszeit 60 Back/Gesamtzeit 40 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Beilagen-Rezepte

»Knödel in all ihrer Vielfalt, ob süß, sauer oder pikant, gehören in Oberösterreich zu den beliebtesten Gerichten. Die überbackene Variante ist vielleicht noch nicht so bekannt. Ich bin großer Fan. Die Knödel lassen sich wunderbar vorbereiten. Das Überbacken wird kurz vor dem Servieren gemacht, und so kommen die Knödel ofenfrisch samt der Form auf den Tisch. Dazu passt am besten Rettichsalat.«

Zutaten (ergibt etwa 25 Knödel): Für 4 Personen 800 g gemischte, geputzte Pilze (z.B. Kräuterseitlinge, Shiitake-Pilze, Champignons, Austernpilze, Pfifferlinge...) Pilz

Pflanzenöl zum Anbraten Öl

2 Schalotten Schalotte

1 Knoblauchzehe Knoblauch

20 g Butter, je 1 Thymian- und Rosmarinzweig Butter

1 Bund Petersilie Petersilie

1/16 l Weißwein, Salz, Pfeffer Wein

1 Prise Kümmel (gemahlen) Kümmel

500 g mehligkochende Kartoffeln Kartoffel

30 g Butter Butter

200 g griffiges Mehl Mehl

2 Eigelb, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, zusätzliches Mehl zum Verarbeiten der Knödel Ei

50 g zerlassene Butter für die Auflaufform Butter Für die Eiermilch

500 g Schlagsahne Sahne

3 Eigelb Ei

2 Eier Ei

Salz, Pfeffer, Muskatnuss nach Belieben Salz

Die Pilze 3 Minuten in Öl anbraten, kalt stellen. Schalotten und Knoblauch fein schneiden, in Butter anschwitzen und fein gehackte Kräuter dazu­geben. Mit Weißwein ablöschen, einreduzieren, dann beiseitestellen. Gebratene Pilze fein schneiden, die Zwiebel-Knoblauch-Mischung dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Kümmel abschmecken. Kleine Kugeln (Ø etwa 2 cm) daraus formen und ins Gefrierfach geben. Leicht anfrieren lassen. Den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Die Kartoffeln weich kochen, abgießen und schälen. Auf ein Backblech geben, leicht andrücken und im Ofen etwa 15 Minuten ausdampfen lassen. Heraus­nehmen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Die Butter (30 g) in einer Kasse­rolle bräunen und über die Kartoffeln gießen. Mehl und Eigelbe untermischen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken, alles rasch zu einem Teig kneten. Auf die Arbeitsfläche etwas Mehl streuen. Mithilfe eines Eisportionierers Kugeln abstechen. Die vorbereiteten Pilzkugeln jeweils hinein­drücken und zu Knödeln formen (die Hände dabei mehrmals mit Mehl bestäuben). Die gefüllten Knödel in eine mit zerlassener Butter ausgestrichene Auflaufform ­(etwa 15 x 30 cm) setzen. Die Eiermilch-Zutaten verquirlen und so über die Knödel gießen, dass sie zu 2/3 bedeckt sind. Im heißen Ofen bei 175 Grad Ober-/Unterhitze etwa 40 Minuten backen.