Apfel-Crostata mit saisonalem Schuss

Zubereitungszeit 60 Kühlzeit 90 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Herbst-Rezepte

Dessert-Rezepte

Kürbis-Rezepte

Apfel-Rezepte

»Dieses Rezept markiert in Italien den Beginn des Herbstes mit seinen Früchten und Gemüsen. Nussig-würziger Kürbis und süße Amaretti machen sich zusammen großartig in der Küche. Alle Cremes sollten ruhen und kalt serviert werden.«

Zutaten für 8 Personen

Für 4 Personen 500 g Mehl (Type 405) und Mehl für die Form Mehl

1 Päckchen Backpulver Backpulver

150 g Zucker Zucker

1 Prise Salz Salz

4 Eigelb Ei

1 Bio-Zitrone (Saft und Schale) Zitrone

200 g Butter (Zimmertemperatur) und Fett für die Form Butter

300 g Äpfel Apfel

1 TL Zimtpulver und Zimt zum Bestreuen Zimt

100 g brauner Zucker Zucker

200 g Amaretti Amaretti

2 EL Amaretto Amaretto Für die Kürbiscreme

300 g Kürbis Kürbis

1½ Vanilleschoten Vanille

100 g brauner Zucker Zucker

1 Orange (Saft) Orange

1 Bio-Zitrone (Saft und Schale) Zitrone

2 TL Zimtpulver Zimt

30 ml Amaretto Amaretto

½ l Milch Milch

100 g frische Schlagsahne Sahne

½ Zimtstange Zimt

6 Eigelb Ei

150 g feiner Zucker Zucker

60 g Mehl (Type 405) Mehl

1 EL Rum Rum

frische Minze für die Garnitur Minze

Mehl mit Backpulver mischen. Auf die Arbeits­fläche sieben, eine Mulde hineindrücken, auf den Rand Zucker und Salz, in die Mulde Eigelbe, ab­geriebene Zitronenschale und gewürfelte Butter geben. Alles miteinander verkneten, Teig zur Kugel formen, in Frischhaltefolie gewickelt 1 Stunde kühlen. Äpfel schälen, Kerngehäuse ausstechen. Obst in Scheiben schneiden, mit Zimt, Saft einer halben Zitrone und braunem Zucker ver­mischen. Amaretti zerbröseln, mit Amaretto tränken. Eine Tarteform einfetten, bemehlen. Teig halbieren, jede Hälfte mit dem Nudelholz ausrollen. Form mit einer Teigplatte auslegen, Apfelscheiben darauf verteilen, Amaretti darübergeben, mit zweiter Teigplatte bedecken. Im vorgeheizten Ofen bei 160 Grad 30 Minuten backen. Im ausgeschalteten Ofen 10 Minuten ruhen lassen.

Für die Kürbiscreme Kürbis schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Zusammen mit halber Vanilleschote, braunem Zucker, Orangen- und Zitronensaft sowie Zimtpulver in einem Topf bei geringer Hitze 5 Minuten kochen lassen. Vanille­schote entfernen und Amaretto unterrühren. Die Milch mit 50 g Sahne, ganzer Vanilleschote, halber Zimtstange und Zitronenschale bei geringer Hitze 5 Minuten kochen. Vom Herd nehmen, 15 Minuten abkühlen lassen. Die Eigelbe mit Zucker und Mehl schaumig rühren. Vanilleschote, Zitronenschale und Zimtstange aus der Sahnemilch entfernen, die Eiermasse dazugeben und bei ge­ringer Hitze mit einem Schneebesen ca. 5 Minuten rühren, bis die Creme eindickt. Abkühlen lassen. Restliche Schlagsahne (50 g) aufschlagen, Eiercreme, Rum und Kürbis dazugeben und verquirlen. Die Kürbiscreme auf acht Teller verteilen und jeweils ein Stück Crostata daraufsetzen. Mit etwas Zimt ­bestreut und mit Minze garniert servieren.