Das Rezept stammt wohl von einer Praktikantin

»Leni war eine Schülerpraktikantin, die bei uns in die Gastronomie reinschnuppern wollte. Am Ende schrieb sie eine Arbeit über 60 Seiten und entwarf ein Menü ihres Traumrestaurants, das einmal in Paris stehen soll. Hier ist Lenis wunderbares Dessert-Rezept.«

Matcha-Tiramisu à la Leni

Zubereitungszeit 15 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Dessert-Rezepte

Italienische Rezepte

Zutaten für 12 Stücke: Für 4 Personen 200 g Löffelbiskuits Löffelbiskuit

2 TL Matcha-Pulver Matcha

40 g Zucker Zucker

2 Eiweiß Ei 90 g Puderzucker Zucker

1/2 Vanilleschote (Mark) Vanille

750 g Mascarpone Mascarpone

2 TL Matcha-Pulver zum Bestreuen am Schluss Matcha

Eine Auflaufform (ca. 18 × 25 cm) mit etwa der Hälfte der Löffelbiskuits auslegen. 2 TL Matcha-Pulver und den Zucker in einer Tasse mit 150 ml heißem Wasser aufgießen und die Hälfte davon gleichmäßig über die Biskuits geben.

Eiweiße zuerst anschlagen, dann den Puderzucker hinzufügen und zu Eischnee aufschlagen. Das Vanillemark unter die Mascarpone rühren, dann den Eischnee vorsichtig unterheben. Die Hälfte der Mascarpone-Creme auf die getränkten ­Löffelbiskuits geben. Die restlichen Löffelbiskuits auf der Creme verteilen, mit dem verbliebenen Matcha-Sirup tränken und die übrige Mascarpone-Creme daraufgeben.

Das Matcha-Tiramisu etwa 4 Stunden kalt stellen. Kurz vor dem Servieren mit 2 TL Matcha-Pulver durch ein Sieb bestreuen.