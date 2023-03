Peppt jedes Essen auf

»Mit Schärfe lassen sich geschmacklich schwache Gerichte gut ausgleichen und aufpeppen. Viele Köche haben immer eine Tabasco-Flasche zur Hand, ich habe mein Rayu. Eigentlich ist es eine Art Chiliöl, in diesem Fall hat es Valentin in unserer Restaurantküche noch etwas modifiziert.«

Rayu mit Cashewnüssen und Anchovis

Zubereitungszeit 25 Gesamtzeit 30 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Gewürz-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für das Chiliöl:

100 g rote Chilischote: Chilischote, Chili

100 ml neutrales Öl (Raps- oder Traubenkernöl) Öl Für das Rayu:

5 Schalotten Schalotte

1 Knolle Knoblauch

50 g Ingwer

5 rote Chilischoten (oder 1–2 EL grobes getrocknetes Chilipulver) Chili, Chilischote

250 ml Sesamöl Sesamöl

250 g Cashewnüsse Cashewnuss, Cashew

3 Anchovis Anchovi

Für das Chiliöl das neutrale Öl in einen Topf gießen, Chili­schote in feine Ringe schneiden und mit den Kernen dazugeben, einmal auf 150 Grad aufkochen. 20 Minuten ziehen lassen und durch ein Sieb passieren.





Für das Rayu Schalotten, Knoblauch und Ingwer schälen, in feine Scheiben, die Chilischoten in feine Ringe schneiden und alles zusammen im Sesamöl bei 150 Grad frittieren. Die Cashewnüsse im Ofen bei 180 Grad etwa 8 Minuten rösten, dann hacken. Die Anchovis ebenfalls fein hacken. Die Schalotten-Knoblauch-Sesamöl-Masse in einen Mixer geben und an­mixen. Cashewnüsse und Anchovis dazugeben und das Ganze mit dem selbst gemachten Chiliöl ab­schmecken. Gekühlt etwa 4 Wochen haltbar.