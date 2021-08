»Dieses Rezept für Toast mit knuspriger Pouladenbrust und Mango-Granatapfel-Ragout lässt sich auch zum Edeltoast Hawaii verändern, indem man die kross gebackenen Toastbrotscheiben zuerst mit einem Teil des Mango-Granatapfel-Toppings belegt, diese kurz mit einer schönen Scheibe Cheddar-Käse überbackt und dann weiter wie im Rezept verfährt. Diese Variante ist allerdings deutlich schwerer für den Magen.«

Toast mit Poulardenbrust und Mango-Granatapfel-Ragout

Zutaten: Für 4 Personen 4 Scheiben Toastbrot

1 reife Mango Mango

1 EL Öl

4 Poulardenbrüste Poularde

Salz, Pfeffer Pfeffer

50 g Butter 1 TL brauner Zucker Zucker

1 Spritzer Zitronensaft

6 EL Granatapfelkerne Granatapfel

8 Basilikumblätter Basilikum

etwas alter Balsamico Balsamico

1. Vom Toastbrot die Rinde entfernen. Mango schälen und in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden.

2. In einer ofenfesten Pfanne das Öl erhitzen. Darin die Poulardenbrüste auf der Hautseite bei mittlerer Hitze goldbraun braten. In der Pfanne auf der Fleischseite mit Salz und Pfeffer würzen und dann für ca. 12–15 Minuten in dem auf 150 Grad vorgeheizten Ofen schieben.

3. 1 EL Butter in eine Pfanne geben und mit dem braunen Zucker karamellisieren lassen. Die Mango hinzufügen, kurz durchschwenken, das Ganze mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken und zur Seite ziehen. Dann die Granatapfelkerne unterheben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Toastbrotscheiben in der restlichen Butter goldbraun braten.

4. Zum Anrichten: Toastbrotscheiben auf die Teller verteilen und mit einem Teil des Mango-Granatapfel-Ragouts belegen. Die knusprige Poulardenbrust darauflegen und mit restlichem Mango-Granatapfel-Ragout krönen. Mit dem fein geschnittenen Basilikum bestreuen, mit Balsamico beträufeln und sofort servieren.