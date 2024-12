»Frühstück mit Fisch und zwei Tassen Kräutertee!«

Olivia Jones, Entertainerin:

»Als ich noch mehr getrunken habe, bin ich morgens mal in meinem Club aufgewacht und hatte die Perücke einer Kollegin auf. Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, aber der Kater fühlte sich gleich doppelt schlimm an und sah auch so aus. Heute ist mein bestes Mittel gegen Kater: Keinen harten Alkohol und zwischen den Bieren immer ein Wasser. Darauf müssen mich auch meine Kolleginnen in der Bar hinweisen, wenn ich bei ihnen das nächste Bier bestelle.«