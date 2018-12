Würde man das heutige Adventskalendertürchen statt mit einem Text mit einem Film vorstellen, sähe der wie folgt aus: Zu Beginn Close-Up auf eine Serviette in einer Bar, auf die eine Handynummer geschrieben ist. Nächste Szene, wir sehen einen Badezimmerspiegel, auf dem ein Post-It klebt: »Danke für die schöne Nacht«. Als nächstes wäre eine Frau zu sehen, die versonnen lächelnd auf ihr Handgelenk blickt, genauer auf ihr glitzerndes Armkettchen, zärtlich fährt sie mit dem Finger über den »I ♥ You«-Schriftzug. Der Film endet mit der Hochzeit, Blumen werden geworfen, Dosengeklapper, Just married, Abspann. Wir verlosen heute ein solches Armband mit Brillanten von Sévigné: Der Münchner Juwelier entwirft seit fast vierzig Jahren extravaganten und luxuriösen Schmuck. In der hauseigenen Goldschmiede entstehen seine Kreationen in aufwendiger Handarbeit. Der Gewinner kann zwischen 18 Karat Weiß-, Gelb- oder Rotgold wählen.



