Wie öffne ich eine Kokosnuss?

Indrani Roychoudhury stellt zusammen mit ihrem Mann Robi Banerjee auf dem Youtube-Kanal »Lucky Recipes« indische Rezepte vor. Das Paar aus München hat außerdem das Buch »Kochen wie in Indien« veröffentlicht:

»Es gibt mehrere Methoden, mit denen sich eine Kokosnuss öffnen lässt – auch für diejenigen unter uns, die nicht wie die Profis in Indien Machete oder Sichel zur Hand haben. Bevor Sie loslegen, sollten Sie in jedem Fall das Kokoswasser auffangen: Dafür bohrt man mit einem spitzen Gegenstand, am besten einem Schraubenzieher, Löcher in zwei der drei Punkte oder Augen, die Sie auf einer Seite der Kokosnuss sehen. Aus einem dieser Keimlöcher würde normalerweise eine neue Kokospalme sprießen. Die Kokosnuss umdrehen und das herausfließende Kokoswasser mit einem Glas oder einer Schüssel auffangen.

Der nächste Schritt hängt davon ab, wie viel Zeit man hat und was man mit dem Fruchtfleisch vorhat. Wenn es schnell gehen soll und Sie die dünne braune Haut, die das Fruchtfleisch im Inneren umschließt und die sich mitessen lässt, nicht stört, legen Sie die Kokosnuss am besten auf ein Handtuch auf den Tisch. Dann mit dem Hammer entlang des Äquators der Schale schlagen, während Sie die Nuss rotieren. Geübte können die Nuss dabei auch in die Hand nehmen, mein Mann Robi macht es in diesem Video vor. Nach einer Runde mit dem Hammer bricht die Kokosnuss in der Mitte in zwei Teile.

Wer das reine weiße Fruchtfleisch ohne der braunen Membran braucht, zum Beispiel für Kokosraspeln, legt die Nuss für 20 Minuten in den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen. Dabei wird nicht nur die Außenschale porös und lässt sich hinterher aufbrechen, sondern es löst sich auch das Fruchtfleisch von der Innenschale und lässt sich anschließend mit dem Sparschäler einfach entfernen. Die Koksnuss nach dem Backen abkühlen lassen, die Außenschale entlang der entstandenen Risse mit dem Schraubenzieher aufbrechen und wenn nötig zusätzlich ein bisschen mit dem Hammer abklopfen. Damit Sie beim Einkaufen eine frische Frucht erwischen, die Kokosnuss in die Hand nehmen und schütteln: Ein gutes Zeichen ist, wenn Sie das Fruchtwasser gluckern hören und sich die Nuss voll anfühlt. Wenn das Innere dagegen wie bei einem Überraschungsei gegen die Außenschale kugelt, ist die Kokosnuss nicht mehr frisch.«