Sind Pilze Pflanzen oder Tiere?

Christoph Hahn ist Präsident der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft e. V., hat in Mykologie, der Wissenschaft der Pilze, promoviert und arbeitet als Lehrer für Physik und Biologie. Schon als Kind sammelte er gern Pilze:

»Pilze sind, was sie sind: Sie sind Pilze. Sie bilden ihr eigenes Reich, ihre eigene Verwandtschaftsgruppe und gehören weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren. Früher galt: Alles, was sich nicht bewegt, ist eine Pflanze, etwa Bäume. Im Mittelalter dachte man, dass Pilze nicht einmal Lebewesen seien. In manchen Schriften wurden sie als »Teufelsfrucht« und »Zauberei« bezeichnet. Juristisch werden Pilze bis heute als Pflanzen behandelt. Biologisch gesehen, sind Pilze allerdings den Tieren näher als den Pflanzen.

Das liegt an ihrer Zellstruktur und Lebensweise. Pflanzen können mithilfe von Photosynthese selbst Zucker herstellen. Pilze können das nicht. Sie müssen Nahrung von außen aufnehmen. Dazu scheiden sie Verdauungsenzyme aus, die organisches Material zersetzen und nehmen die gelösten Nährstoffe anschließend auf. Im Prinzip funktioniert das ähnlich wie bei Tieren, nur dass das Verdauen nicht im Körper, sondern außerhalb davon stattfindet.

Pilze besitzen einen anderen Aufbau als Pflanzen. Diese bestehen aus Zellulose, dem Stoff, aus dem etwa Papiertaschentücher gemacht werden. Pilze dagegen besitzen Zellwände aus Chitin. Das ist das Material, aus dem häufig der Panzer von Insekten besteht.

Dass Pilze mitunter sogar selbst Tiere fressen, überrascht viele. Es gibt Pilze, die auf die Jagd gehen, Tiere fangen, erlegen und sich von ihnen ernähren. Etwa der Austernpilz. Mit seinem Myzel bildet er winzige Fangstrukturen, mit denen er Fadenwürmer lähmt und anschließend verdaut. Die Würmer nutzt der Austernpilz als Proteinquelle. Wird der Austernpilz vom Menschen verspeist, bietet er auch Protein und Vitamin B. Trotzdem gelten Pilze als vegan, denn sie sind keine Tiere. Wenn der Pilz aber vorher selbst Tiere vertilgt hat, ist das philosophisch betrachtet, eine interessante Frage.«