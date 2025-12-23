Wozu ist das Fach unter dem Ofen da?

Annette Heuser ist Hauswirtschaftsmeisterin, Geschäftsführerin in einem haushaltsnahen Dienstleistungsunternehmen, sie ist ehrenamtlich tätig als Vizepräsidentin des Deutschen Hauswirtschaftsrat und zweite Vorsitzende des Bundesverbandes der Haushaltsnahen Dienstleister:

Das Fach ist grundsätzlich dafür da, Speisen warm zu halten. Bei geringer Ofentemperatur lässt sich darin außerdem Geschirr vorwärmen oder Gefrorenes langsam auftauen. Auch Hefeteig kann darin aufgehen. Die Schublade hat eine eigenständige Heizung. Oft ist diese mit Edelstahl ausgekleidet, da dieser für eine gute Leitfähigkeit sorgt. Sie wird nicht über den Backofen geheizt. Dies war früher nur bei älteren Gasöfen der Fall.

Bereits gekochte Speisen können in der Wärmeschublade ohne weiteren Garprozess warmgehalten werden, bis sie serviert werden. Wenn man den Herd oder den Backofen anderweitig nutzen möchte, bleibt das Essen so genau auf dem gewünschten Punkt. Das ist besonders bei mehreren Personen mit unterschiedlichen Vorlieben praktisch oder wenn man für Kinder etwas anderes kocht. Das Gericht bleibt geschmacksintensiver, als wenn es erkaltet ist oder neu erwärmt wird. Es kann Gemüse, Fleisch, Kartoffeln oder Aufläufe sein - alle Lebensmittel, die man gerne auf dem Tisch hat. Solange der Backofen an ist, bleibt das Essen in der Schublade warm. Trotzdem können durch zu langes Warmhalten der Speisen Nährstoffe im Essen verloren gehen. Deshalb sollte man darauf achten, dass die Warmhaltezeit möglichst kurz ist.

Beim Nutzen des Fachs als Stauraum sollte darauf geachtet werden, keine Gegenstände hineinzulegen, die keine Wärme vertragen. Es heizt sich automatisch mit auf, wodurch empfindliche Materialien beschädigt werden können. Eine Plastiktüte mit Brötchenvorrat kann sich beispielsweise verformen oder schmelzen. Dabei können auch gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden, die auf Lebensmittel wie Brötchen übergehen. Backbleche oder hitzebeständige Auflaufformen können aber dort gelagert werden, falls sie sonst nirgends Platz finden.

Nicht jeder moderne Backofen ist noch mit einer Wärmeschublade ausgestattet. Um sicherzugehen, sollte man in der Bedienungsanleitung nachschauen oder sich beim Kauf des Ofens informieren. Wenn genug Platz in der Küche vorhanden ist, lässt sich auch nachträglich noch eine einbauen.