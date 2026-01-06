Was bringen Proteinriegel und -Shakes wirklich?

Karsten Köhler ist Professor für Bewegung, Ernährung und Gesundheit. Er forscht zur Optimierung von körperlicher Leistungsfähigkeit, unter anderem zur Beeinflussung des körpereigenen Energiehaushalts durch Proteine:

»Protein-Shakes und -Riegel bringen nicht so viel, wie man sich erhofft. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass ich über solche Produkte zu einem bestimmten Zeitpunkt eine klar definierte Menge an Proteinen zu mir nehmen kann – und das mit minimalem Aufwand. Proteine in Form eines Riegels oder eines Shakes wirken dabei physiologisch aber nicht anders als Proteine aus natürlichen Lebensmitteln. In einer Mahlzeit essen wir in der Regel auch nicht nur ein Lebensmittel, sondern nehmen verschiedene Proteine und auch andere Nährstoffe zu uns. Daher sind natürliche Lebensmittel spezialisierten Produkten wie Protein-Riegeln tendenziell überlegen. Denn Protein-Shakes und -Riegel enthalten meist nur ein isoliertes Protein und sind hochgradig verarbeitet.

Auf Basis existierender Kriterien, wie wir eine gesunde von einer ungesunden Ernährung differenzieren, stufen wir hoch verarbeitete Lebensmittel zu Recht als ungesund ein. Die Produkte unterscheiden sich aber auch stark. Ich persönlich würde empfehlen, wenn überhaupt, möglichst wenig verarbeitete Protein-Produkte mit wenigen Inhaltsstoffen, insbesondere wenigen Süß- und Konservierungsstoffen zu sich zu nehmen. So richtig empfehlen kann ich Protein-Supplemente aber eigentlich gar nicht.

Neben der Unterstützung beim Muskelaufbau führt eine proteinreiche Mahlzeit, genau wie ein Shake oder Riegel, auch zu einer stärkeren Sättigung. Beim Abnehmen kann es in Einzelfällen sinnvoll sein, mit einem Protein-Shake oder -Riegel eine Mahlzeit zu ersetzen. Auch hier wäre eine proteinreiche Mahlzeit wahrscheinlich besser, aber ein Riegel oder Shake ist eben ein Convenience-Produkt. Das sollte man aber nicht regelmäßig machen. Generell finde ich: Für Otto Normalverbraucher sind Protein-Supplemente weder notwendig noch schädlich.«