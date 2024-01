Leider geil

»In dem Supermarkt in meiner Nähe gibt es zwei Sorten ›Chocolate Cookies‹. Die einen sind sehr günstig, mit viel Plastik verpackt, mit Palmöl zubereitet – und schmecken leider super. Die anderen sind innen mit Karton verpackt statt Plastik, etwas teurer, werden ohne Palmöl hergestellt, mit Fair-Trade-Kakao – und schmecken schlechter. Ganz ohne Cookie durch den Winter zu kommen erscheint mir schwer möglich. Sollte ich mich an den schwächeren Geschmack der guten Kekse ge­wöhnen und meiner Überzeugung folgen, dass weniger Plastik und kein Palmöl der richtige Weg sind? Oder sollte ich die ­leckeren Kekse essen?«

Marc B., Tutzing

In meinem Blickfeld liegt in diesem Moment eine geöffnete Tüte »Sea Salt & Vinegar«-Gemüse-Chips. Ja, das Wort Gemüse in Verbindung mit Chips hätte mich stutzig machen sollen, aber es klang so gesund, und wer könnte dem Wunsch nach Gesundheit in jedem Moment seines Lebens widerstehen? Gestern gekauft, gestern probiert: Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von diesen höchstens mittelharten, individuell verformten Gemüselappen war, die ich nicht als Chips bezeichnen würde, dafür waren sie viel zu lasch. Dass ich mehr als einen gegessen habe, lag nur daran, dass ich einfach nicht glauben wollte, dass sie wirklich gar nicht nach Essig schmecken. Geschweige denn nach Salz. Aber es ist leider so: Nicht alles, was angeblich gesünder ist, schmeckt. Vieles schmeckt noch nicht einmal gesund. Es schmeckt einfach nicht. Insofern kann ich Ihre Vorliebe für die schlimmen, billigen, herrlichen Chocolate Cookies sehr gut verstehen. Natürlich schmecken die sensationell, sie bestehen ja hauptsächlich aus Zucker, Fett und Kalorien. Und können daher bedauerlicherweise Diabetes, Fettleibigkeit oder Herzkrankheiten verursachen.

Aber, und jetzt kommt es: Sie können die schädlichen Auswirkungen durch einen einfachen Kniff vermeiden – zumindest die ­Risiken drastisch minimieren. Das Konzept ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber unsere Großeltern kannten und beherzigten es noch. Genießen Sie die ungesunden Chocolate Cookies in Maßen. Die andere Sorte überlassen Sie Ihren Feinden. Die Öko-Kekse machen Sie nur traurig und werden Ihre Sehnsucht nach den Palmöl-Dingern zu einer Gier wachsen lassen, die eines Tages womöglich unstillbar ist. Möglichkeit Nummer zwei: Sie gewöhnen sich Zucker total ab. Nach ein paar Tagen haben Sie den Entzug geschafft, und denken gar nicht mehr daran. Aber das muss ja nicht unbedingt diesen Winter sein.