Rosanna Brun war zehn Jahre lang Bürgermeisterin unten am Meer in San Bartolomeo, das alte Ligurien im vergessenen Hinterland lag ihr schon damals am Herzen. Ihre Eltern hatten einmal eine kleine Pension am Meer geführt, sie hatte da als junge Frau mitgeholfen, deswegen schien es ihr vor 13 Jahren gar nicht absurd, aus den Ruinen eines winzigen Dorfs ein Agriturismo mit acht Appartements zu schaffen. Ihr Mann Diego hat viele Holzarbeiten erledigt. Kein Appartement gleicht dem anderen, die alten Möbel sind liebevoll ausgesucht. Einfach sei der Stil, sagt Diego, so wie man früher in Ligurien lebte und aß. Die Dächer liegen im gleichen Winkel wie die umgebenden Hänge. Frisch und grün und ruhig ist es vier Kilometer vor der Küste, ein Paradies für Frösche und Wanderer ­– oder Familienfeste.

Rosanna Brun hat Gleichgesinnte gefunden, unter dem Namen »Mete di Liguria« haben sie sich organisiert: Die Seele Liguriens wollen diese sechs Frauen bewahren. Sie nennen ihre Agriturismi ihr zweites Leben, weil sie vorher andere Berufe hatten. Knapp 40 Kilometer Luftlinie liegen zwischen ihnen, ideal, sie hintereinander abzufahren oder abzulaufen, es gibt einen neuen Fahrradweg an der Küste. Am Meer in San Bartolomeo übrigens kocht Roberto Rollino im Restaurant »Mood«. Er ließ sich mal nach Mailand weg­locken – »aber nirgends ist die Lebensqualität so hoch wie hier«, sagt er. Das Leben im Lockdown verbrachte er mit Versuchen, Rucola zu frittieren. Experi­ment gelungen.

I Freschi

Borgata Freschi

Via Luvea 14 bis

18016 San Bartolomeo al Mare, Italien

Tel. 0039/0183/40 68 68

Appartement ab 90 Euro pro Person/Nacht.