Ach, es gibt so Momente im Urlaub, in denen man sich denkt: Der liebe Gott hat es schon gut mit einem gemeint. Es braucht ja nicht so viel dafür: Sonne, bequeme Liegen am Sandstrand, leichten Wind, der der Hitze trotzt, das blaue Meer vor einem, das freut die Augen, später dann ein gutes Abendessen, ein freundliches, großes und modernes Zimmer mit Balkon und Meerblick – gibt es alles im »Hotel Neptune«. Selbst das mitunter aufploppende schlechte Gewissen, weil man als arbeitender Mensch die Zeit im Urlaub eigentlich dem Kind widmen wollte, ist wie ausradiert, denn das Kind findet die Naturerkundungen, die das Hotel anbietet, und den großen Spielplatz auf dem Hotelgelände tausend Mal spannender als dieses doofe Rumliegen am Strand, das die Erwachsenen so schätzen. Ist Juli oder August, kann das Kind auch seinen Träumen nachhängen, vielleicht so berühmt wie Toni Kroos zu werden, schließlich bietet dann die Fundación Real Madrid täglich eineinhalb Stunden Fußballtraining für die Sechs- bis 16-Jährigen an. Orientierungsdeppen wie ich brauchen allerdings schon ein, zwei Tage, bis sie das Trainingsgelände oder auch nur ihr Hotelzimmer auf Anhieb finden, so weitläufig ist die Anlage. Gegen Ende des Urlaubs allerdings kommt meist der Moment, an dem man sich denkt: Na, so gut meinte es der liebe Gott doch nicht mit dir. Sonst würde ihm sicher ein guter Grund einfallen, warum man hier bleiben könnte.

Hotel Neptune

Mastichari, 85302 Kos

Tel. 0030/22420/589 00

DZ ab 152 Euro inkl. Frühstück.