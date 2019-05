Familienhotels. Schwierig. Denkt man sofort: alles quietschbunt, pflegeleichte Plastikmöbel, jeden Abend Pommes. Dann aber: das »Feuerstein«. Fünf Sterne. Eingerichtet wie ein gutes Designmagazin. Viel Stein, viel Holz – als gingen die steilen Hänge des Pflerschtals direkt in Architektur über. Der Chef Peter Mader, ein Südtiroler, führt Gäste gern durch die Millionen, die das alles gekostet hat. Aber dann sieht er im Vorbeigehen eine verlorene Babysocke, nimmt sie mit, fragt überall rum, ob jemand eine vermisst. Und genauso fühlt sich ein Aufenthalt im »Feuerstein« an: als würde einem der Chef persönlich die Kinderwäsche hinterhertragen. Der Sommelier des Hauses ist amtierender Weltmeister, der Spa-Bereich erstreckt sich über fünf Stockwerke mit sieben Massageräumen, sechs Saunen, vier Ruheräumen und drei Pools, allein der Wellness-Prospekt hat 32 Seiten – aber im Foyer lümmeln Kinder auf großen Sofas, wenn ein paar Jungs durch den Zierteich waten, hat niemand was dagegen, und auf jeden Massageraum kommt mindestens einmal so etwas wie der »Matsch Room«, ein Riesensandkasten mit Wasserpumpe mitten im Haus. Außerdem: eine gigantische Wasserrutsche, Spielscheune mit Heu, Verkleidungszimmer und Holzwerkstatt, ein toll vollgekleckstes Atelier, Schnitzkurse, Malkurse, Kochkurse, Spielzeug ausschließlich aus Holz, Kinder-Buffet mit viel Gemüse und Salat. Zugegeben, das kostet leider alles saftig. Aber sagen wir mal so: Wenn die Haushaltskasse einmal in zehn Jahren einen echt fulminanten Familienurlaub erlaubt – dann hier.

Feuerstein Nature Family Resort

Pflersch 185, 39041 Brenner, Italien, Tel. 0039/04 72/77 01 26

DZ ab 260 Euro (auf Angebotspakete achten!)