Vom Wohnzimmer in den Pub

Die Skepsis gehört zum regelmäßigen Hostelbesuch dazu. Zu viele seltsame Zimmerbewohner hat man schon erlebt, zu viele schmutzige Badezimmer benutzt. Da stechen positive Erfahrungen wie die im Hostel »Garden Lane Backpackers« in der irischen Hauptstadt Dublin besonders heraus. Das Hostel liegt im Viertel »The Liberties«, das seinen Namen durch seine ehemals eigenständige Gerichtsbarkeit erhielt. Nördlich vom Fluss Liffey eingerahmt, liegt es sowohl in Fußweite zur Guinness-Brauerei als auch zum Ausgehviertel Temple Bar und der St. Patrick’s Cathedral.

Hat man seinen Koffer in einem der neun Zimmer verstaut, offenbart sich im obersten Stock das Highlight des Hauses: die Gemeinschaftsküche und ein Wohnzimmer mit riesiger Fensterfront und Dachterrasse. Wer sich an dieser Stelle fragt, wann man im regnerischen Irland Freude an einer Dachterrasse hat – häufiger als gedacht! Das irische Wetter kann innerhalb weniger Minuten von strömendem Regen zu Sonnenschein wechseln. Lieber also beim Frühstück noch zehn Minuten länger sitzen bleiben und abwarten. Mitunter kommt man dabei auch mit einem der permanenten Hostelbewohner ins Gespräch, der neben seiner ­Lebensgeschichte auch wertvolle Tipps für kostenlose Museumsbesuche ­(National Museum of Ireland) auf ­Lager hat. Am Ende des Sightseeing-Tages kann man sich dann entspannt in eines der Stockbetten zurück und seinen Vorhang zuziehen – dann stören nicht mal die spät aus Temple Bar heimkehrenden Mitbewohner.



Garden Lane Backpackers

8 Garden Lane Dublin 8

DO8 VY00, Irland

Tel. 00353/1/551 57 33

Hostel-Bett ab 45 Euro/Nacht