Ausgeruhter Luxus

Riposo, das ist das Zauberwort für Urlaub in Italien. Riposo kommt von riposare, sich ausruhen, und das tut fast ganz Italien täglich zwischen eins und halb vier. Jahrelang machten wir alles falsch, schlenderten mittags durch leere Städte oder suchten um halb drei vergeblich nach geöffneten Geschäften. Wie man in Italien richtig Urlaub macht, hat uns erst unsere Tochter gezeigt: morgens früh raus, kleines süßes Frühstück, was unternehmen, pünktlich um zwölf Mittagessen – in Lecce, im Stiefelabsatz zwischen Adria und Mittelmeer, etwa handgeformte Orecchiette mit Cima di rapa, Peperoncino und Pecorino. Und danach bloß nicht losrennen und was erleben wollen im wunderschönen, barocken Lecce. Sondern erst mal Pause, Riposo, Mittagsschlaf für alle.

Man verbringt also viel mehr Zeit im Hotelzimmer als sonst, das hebt die Ansprüche an Lage und Komfort. Der »Palazzo Zimara« in der Altstadt von Lecce erfüllt diese spielend. Das erst im März 2025 neueröffnete Hotel liegt wenige Gehminuten vom Dom entfernt. Es folgt dem Prinzip des »Silent Luxury«, die Zimmer in dem fast 500 Jahre alten Palazzo sind großzügig und elegant eingerichtet, der Service ist außergewöhnlich. Dazu gibt es einen Innenhof mit großen Bäumen, die helfen, der Sonne zu trotzen, eine Tagesbar mit kleinen Gerichten und ein schickes Restaurant für abends. In Deutschland wäre der »Palazzo Zimara« wohl ein Adults-Only-Hotel. Im kinderverrückten Italien ist unsere Tochter der Stargast. Das hilft auch beim Ausruhen.

Palazzo Zimara, Via Giuseppe Libertini, 44,

73100 Lecce, Italien, Tel. +39/0832/40 52 61,

DZ durchschnittl. ab 240 Euro/Nacht.

palazzozimara.it